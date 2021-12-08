幣圈知名投資者稱美債為最大龐氏騙局

美國知名加密貨幣基金Pantera Capital的創始人兼行政總裁Dan Morehead認為，聯儲局的政策造成了債券市場的泡沫，投資者應該轉向購買數字資產。

據《新浪財經》周三（8日）報道，Dan Morehead在周二（12月7日）的一份報告中表示，債券投資者「將在聯儲局停止操縱債券市場時遭受徹底的打擊」。Morehead認為，隨着債券市場泡沫開始破裂，比特幣和加密資產可以成為一種對沖工具。

他說：「政府應該停止對比特幣的糾纏，關注自身。歷史上最大的龐氏騙局是美國國債和抵押債券市場，規模達33萬億美元，這都是由一個非經濟角色驅動的，這個角色佔據主導地位，基於實質性的、非公開的訊息進行交易。」

Morehead在職業生涯早期曾是朱利安·羅伯遜旗下老虎管理基金的高管，他於2013年創立了Pantera Capital的第一個投資加密貨幣的基金。當時，比特幣的交易價格是65美元。去年11月，比特幣創下了近6.9萬美元的歷史新高。根據其網站，Morehead目前投資於各種數碼資產，他的公司管理着64億美元的資產。

雖然監管機構對加密貨幣發出越來越多的警告，但Morehead堅稱，比特幣市場的深度和廣度使它不受操縱的影響。

他說：「比特幣市場太大了，不可能被操縱。比特幣在幾十個國家的數百個交易所進行交易。比特幣的日交易量是遊戲驛站的1,000倍，像遊戲驛站這樣的股票只在一個國家的一個市場進行交易。」