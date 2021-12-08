美債交易商淡倉頭寸　成年底流動性又一危險信號

近期，一級交易商對短期國債持倉減少，是在年底流動性真空期來臨之際可能存在市場錯位的又一警告。

據《新浪財經》周三（8日）報道，截至11月24日，一級交易商（主要是大銀行）總體上是在沽空2年期到3年期美國國債。他們的淨淡倉頭寸剛剛超過900萬美元，接近2017年以來最看跌水平，表明為非指標國債提供關鍵流動性的買家回撤。

巴克萊策略師Anshul Pradhan和Andres Mok在12月3日的報告中表示，收益率曲線前端的頭寸「說明交易商們為非指標國債好倉頭寸提供資金的需求較少」。非指標國債是過去幾年發行的票據和債券，交易頻率低於新發國債；它們是市場的最大組成部分，佔美聯儲日常資產購買的大部分。美聯儲的資產購買正在收縮。

分析師寫道，結果是淡倉倉位相對增加，「可能也導致特定債券融券需求的集中。」

這些力量加在一起可能導致市場錯位加劇。

但巴克萊也表示，當前的錯位水平仍然温和。然而這並沒有阻止對深度價外債券期權的需求，這些期權可以防範美國國債的大幅下行走勢，可能吸引風險管理人員。

如果交易商們的淡倉頭寸進一步擴大，可能預示着美國國債市場會出現更大的波動。

「我們認為錯位仍有進一步上升的空間」巴克萊分析師寫道。