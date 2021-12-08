人民幣升破6.35關逾三年高 恒生溫灼培：三大理由撐強勢持續

中國人行本周宣布下調金融機構存款準備金率後，人民幣匯率不但未有扭轉升勢，今日在岸、離岸人民幣兌美元更雙雙升破6.36及6.35關口，盤中均創下2018年5月以來新高。專家指出人民幣走強受三大因素支持，相信升勢可望持續，同時看好亞洲區內另一隻貨幣——日圓亦有望向上，料日圓兌港元有望重上7算。



在岸、離岸人幣一舉升破6.36及6.35關

今日人民幣匯率有明顯突破，雖然本周中國人行本周宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，是下半年以來第二次降準，同時有投行及宏觀經濟師預期，明年中國有機會再降準，甚至減息以支持經濟，不過人民幣卻繼續上升。

在岸、離岸人民幣兌美元一舉升破6.36以及6.35關口，在岸人民幣最新高位見6.346；離岸人民幣更升至6.344。

今次人民幣上升，與美元匯價關係不大，因美元未有下跌，最新美匯指數報96.19，是連續第三日在96.2至96.4水平窄幅橫行。

在岸、離岸人民幣兌美元一舉升破6.36以及6.35關口，在岸人民幣最新高位見6.346；離岸人民幣更升至6.344。（路透社）

溫灼培拆解為何人行降準 人幣不跌反升

一般而言，當一個國家的貨幣政策轉向寬鬆，都會對匯率造成下行壓力，對於本周人行降準「放水」約1.2萬億元人民幣長期資金後，人民幣不跌反升這個不常見的現象。恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，人民幣匯率走強，主要受到三大因素支持，第一是內地的通脹上升，特別是10月工業品出廠價格（PPI）按年上漲13.5%，漲幅較9月擴大2.8個百分點，為1995年6月以來最高，認為今次人民幣升值，正好可以降低進口商品價格，同時有助減輕廠商的入口商品成本，相信中央不會阻止人民幣升值。

中國外匯儲備規模達3.2萬億美元

從金融數據看，內地的外匯儲備上升，規模達至3.2萬億美元，亦對人民幣匯率構成支持。國家外匯局公佈最新外匯儲備規模數據。截至2021年11月末，中國外匯儲備規模為32,224億美元，較10月末上升48億美元，升幅為0.15%。另外，中國周二公佈超預期的11月進出口數據，貿易順差保持在700億美元之上。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，RCEP有助增加亞洲區的貿易流量，支持人民幣國際化。（張浩維攝）

RCEP明年1月生效 支持人民幣持續升值

另外，一個更宏觀的政策原因，是在於明年1月會是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效，溫灼培指出，協定已經得到十個成員國簽訂，協定方向主要是減少各國間的關稅，將大大增加亞洲區的貿易流量。由於中國是區內的一大製造業出口國，相信RCEP會增加人民幣的流通量及亞洲各國的人民幣儲備量，促進人民幣國際化，因而支持人民幣在未來持續升值。

日圓有望自近五年低位回升

RCEP是以東協（ASEAN）為中心，是全球最大的自由貿易協定（FTA），覆蓋的總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量約三成。現時RCEP獲10國批准，達到生效門檻，2022年1月1日開始對這10國生效。RCEP廢除成員國間包括汽車零件與農產品在內的貿易關稅，也保護包括知識財產權與電子商務在內的相關規則。

溫灼培亦指出，今次RCEP協定中，日本亦是重要的得益者，因為在經濟模式上，日本主要是中高科技產品出口，而中國目前是出口製造業仍然是中低技術為主，兩國之間不構成競爭，反而有很好的互補關係，對雙邊貿易幫助大，認為可支持日圓匯率低位回升，估計日圓兌港元可望重上「7算」。

現時日圓兌港元新報6.87，貼近五年來低位，主要走弱原因是由於美國於上月宣布開始縮減買債規模，然而日本由於通脹低迷及經濟下行壓力，不但未有計劃結束量化寬鬆，反而有機會進一步加大刺激經濟計劃，令到日圓持續受壓，今年至今日圓兌港元貶值達8%。