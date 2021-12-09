渣打料明年中國經濟增長5.3%　美元兌人民幣下季末或跌至6.3

渣打銀行最新報告指出，由於Omicron變種病毒出現，新興國家疫苗接種率不一，全球經濟增長仍參差不齊，再加上全球供應鏈中斷及通脹升溫，經濟前景存在下行風險，預計全球經濟增長將從2021年的5.8%放緩至明年的4.4%，而中國經濟增長率約為5.3%，美元兌人民幣明年首季末或跌至6.3。

渣打續稱，變體病毒或令供應鏈中斷的情況持續，最終導致通脹進一步升溫，儘管全球主要央行尚未採取措施收緊政策，但他們可能會採取更鷹派得做法，或走上加息之路。該行預計美聯儲將在明年第三季度實現首次加息，隨後在2023年和2024年分別加息兩次，每次25個基點。同時，在美聯儲和其他主要央行開始收緊貨幣政策之際，可能會使新興市場貨幣變得脆弱。

對於中國經濟前景，渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部主管丁爽指出，近幾個月中國經濟增長顯著放緩，市場擔心經濟出現進一步下滑的風險，因此至少在明年3月全國人民代表大會會議之前，當局可能會保持當前的政策，預計明年存款準備金率將保持不變。央行會透過公開市場操作、中期借貸便利（MLF）、再貸款再貼現等工具擴張資產負債表。

美元兌人民幣明年首季末或跌至6.3

該行又預計，中國監管政策方向不會逆轉，但力度將有所放緩，未來幾個季度房地產行業的信貸狀況將趨於穩定並逐漸改善，故料明年中國經濟增長率約為5.3%，低於今年估計的 8.2%。

人民幣方面，渣打認為，變種病毒出現可能令中國延遲重新開放邊境，但可能支持中國出口及國際收支。另外，疫情或令已發展經濟體繼續較寬鬆政策，支持資金流入內地，預計美元兌人民幣在明年首季末跌至6.3，到第2季末在6.35，人民幣顯著上升空間有限，預計人民銀行或加大逆周期措施壓抑人民幣升勢，年底時美元兌人民幣升至6.5水平。