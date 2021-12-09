中國PPI拐點已現　穩增長下貨幣政策偏鬆調節基調明確

據《路透》報道，「保供穩價」力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，帶動中國11月PPI按年漲幅如期回落、拐點已現；只是按年回落幅度不及預期，且按月依然持平，表明上游壓力並未有真正緩和，未來PPI回落的速度還有待觀察。

國家統計局今日（9日）公布數據顯示，11月居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.3%，低於路透調查預估中值2.5%，但依然創下15個月最高水平；其中，食品價格按年上漲1.6%，非食品價格上漲2.5%。

統計局網站新聞稿顯示，11月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升幅回落至12.9%，略高於路透調查預估中值12.4%，但已經自上月觸及的逾26年高位13.5%回落，大概率已經觸頂。

CPI方面，受豬肉等價格上漲影響，中國11月CPI按年漲幅重回「2時代」，並創下15個月新高。分析人士預計，受低基數、以及需求有望向好等影響，CPI明年温和上升是大概率事件。

未來CPI料波折向上、但漲幅温和，至於PPI則拐點已現，都為貨幣政策向偏鬆調節創造條件。中國央行周一宣佈全面降準已然吹響新一輪穩增長號角，目前金融市場普遍預期央行明年有望繼續降準、並可能調降政策利率，只是對調整時點有所分歧。

「PPI略高了一些，按月還是持平，也就是說上游價格並沒有像煤炭顯示的那樣快速下滑，上游還是處於緊平衡狀態。PPI大概率已經見頂，但下行的速度還有很大不確定性，」德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩稱。

他認為，對於貨幣政策來說，目前是一個比較好的窗口期。在CPI沒有明顯上揚、PPI見頂的這一段時期，貨幣政策可以相對寬鬆一些，保增長更重要。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文預計，2022年隨着全球過渡到後疫情階段，國外「供給弱、需求強」的情況正在向供需平衡轉變，再加上2021年形成的較高基數，將可能形成PPI回落局面。

同時國內「供給強、需求弱」的格局也有望改變，加上今年的低基數，2022年CPI温和上升將是大概率事件。他預計2022年全年CPI按年漲2.4%左右，PPI升4.6%左右。

「如果說2021年的通脹主線是CPI下行、PPI上行，兩者剪刀差不斷擴大，那麼2022年則會出現CPI回升、PPI下行的相反局面，」應習文稱。

中國社會科學院在2022年「經濟藍皮書」中預計，中國經濟2021年增長8%，2022年增長5.3%左右；2022年物價總體温和上漲，PPI漲幅下降，CPI漲幅提高，分別上漲5.0%和2.5%。

中金公司宏觀分析師張文朗等指出，中國目前具備降準和降息的基本條件，主因此前貨幣政策寬鬆的效果已明顯減弱，銀行繼續壓降利差或是通過改革降低小微企業融資成本的空間已十分有限，「在實體經濟走弱的背景下，需要進一步的貨幣寬鬆。」

他們認為，2022年降準或仍將繼續，同時不排除降息（公開市場操作/LPR）的可能。