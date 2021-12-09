人行行長易綱：一如既往支持香港國際金融中心建設

據中國證券網報道，中國人民銀行行長易綱周四（9日）在「香港國際金融中心地位與展望」聯合研討會上發表致辭表示，展望未來，香港國際金融中心建設機遇與挑戰並存。人民銀行將一如既往支持香港國際金融中心建設。

易綱指出，從機遇看，中國經濟高質量發展將為香港提供強大的腹地支持。近年來，香港在「一帶一路」投融資、金融科技、綠色金融等領域進行了積極的探索；從挑戰看，近年來貿易保護主義有所抬頭，去年又暴發了新冠肺炎疫情，全球經貿活動面臨衝擊，香港作為自由港受影響比較明顯。

「人民銀行將一如既往支持香港國際金融中心建設。」易綱說。

第一，香港可發揮好聯結內地與國際市場的橋頭堡作用。將持續優化各項金融市場聯通機制，更好地滿足投資者的需求。香港可繼續改善金融市場服務，鞏固在全球金融市場的領先地位。

第二，香港可為「一帶一路」資金融通提供更大的支持。作為內地企業「走出去」的重要門户，香港可完善金融服務，助力內地企業參與「一帶一路」建設。作為全球資產管理中心，香港也可吸引更多的國際投資者參與共建「一帶一路」。

第三，香港可進一步發展人民幣產品和工具。香港在人民幣國際化過程中發揮着重要的作用，可以滬深港通、債券通、跨境理財通等機制為切入點，擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。

第四，香港可積極探索金融科技。國際清算銀行首批設立的三家創新中心之一就落户香港。在該中心的支持下，人民銀行、香港金管局、泰國央行與阿聯酋央行共同推進了多邊央行數字貨幣橋項目。人民銀行也與香港金管局簽署了大灣區金融科技創新監管合作諒解備忘錄。未來，我們可繼續推動在央行數字貨幣和監管科技等方面的合作探索，充分挖掘金融科技的發展潛力。

第五，香港可大力發展綠色金融。人民銀行與香港金管局均是央行與監管機構綠色網絡（NGFS）和可持續金融國際平台（IPSF）的成員，我們將繼續支持香港綠色金融體系的發展。