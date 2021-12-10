花樣年獲境內債持有人同意延長到期日至2024年　下周一復牌

花樣年（1777）獲境內債券持有人延長到期日，由明年延至2024年，同時修訂原於今年11月29日支付利息的安排。

公司指出原於明年到期﹑尚未贖回本金額為7.3億元人民幣的境內債券，已獲債券持有人決議將到期日由明年延至2024年，同時修訂在今年11月29日到期的利息支付計劃。於今年11月30日支付20%利息，餘下80%利息在明年11月29日支付。該批債券年利率為7.8厘。

公司又指出已收到天風證券國際（TFISF）發出的通知，指稱公司未履行支付所結欠的9,698萬美元責任，對方並聲稱作為公司託管人持有的彩生活（1778）的7.8億股將被押記，作為結欠款項的擔保，及有權強制執行押記。公司認為結欠的款項並未以相關股份作擔保，現正就未經授權試圖強制執行所謂的擔保尋求法律意見，以保障其合法權益。公司稱會適時刊發進一步公告。

至於彩生活旗下鄰里樂的股份轉讓，花樣年指出仍與協議訂約方磋商終止股份轉讓協議的補充協議，在訂立補充協議後，會刊發進一步公告。

另一方面公司以2億元人民幣，出售寧波項目公司49%股權，預料因此錄5,600萬元人民幣虧損。

花樣年將於下周一（13日）復牌，今日已復牌的彩生活，收市報1.06元，跌8.6%。