華人會計師聯盟、會計界愛心同盟聯合提出10項金融發展倡議

世界華人會計師聯盟及會計界愛心同盟聯合發表《再創金融輝煌 ── 背靠祖國，立足大灣區，面向世界》金融發展建議，提出10項針對本港金融發展的改革措施，冀香港金融市場再創輝煌。

該聯盟及同盟倡議，爭取引入國家級跨國金融機構，例如亞洲基礎設施投資銀行，在香港成立分支機構，以便進行外匯或資本市場操作，從而加強香港的金融中心地位。另又倡議，爭取及準備好香港市場的配套，迎接中概股全面回歸，有助進一步增加本港的市場集資額；爭取持續發展香港作為人民幣離岸中心的定位，並積極發行人民幣及其他債券；建議政府並鼓勵企業增加發行綠色債券，促進綠色金融發展。

聯盟及同盟又倡議，爭取由政府牽頭，在大學加強FinTech，RegTech及財富管理的培訓，以支持金融服務及專業服務的長遠發展；改革港交所創業板，與深圳交易所或北京交易所結盟，將主打傳統行業的創業板，引入深交所的中小板或北交所的創新型的中小企業。

另倡議重新思考檢討稅制，進行適當改革。稅務條例由1952、1966及1976年三次的改革後，已經50年不變，政府理應可重新研究稅制改革，現時BEPS 2.0 的契機是理想的時間去處理。

在金融改革中，共同富裕讓市民可以享受金融發展的成果，是不可缺少的一部份，故倡議政府在來年財政預算案中再次派發消費券，真正還富於民，並資助中小微商戶安裝消費券的接收機，共享消費券的成果。

聯盟及同盟將會就2022-2023財務預算案，向會計界發表問卷調查，收集業界的意見，並在一至三月發表。