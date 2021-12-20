佳兆業今復牌　一直與優先票據持有人商議全面債務重組計劃

佳兆業集團（1638）今早發公告，指公司優先票據的未償還本金額約為117.8億美元，公司一直與其優先票據持有人的代表商討，就尚未支付的優先票據制定全面債務重組計劃。

佳兆業自今年12月8日起停牌，已申請今日復牌。

公告提到，公司所發行並於新加坡證券交易所上市的本金總額為4億美元的2021到期6.5%優先票據，已於今年12月7日到期，連同金額為1,292.77萬美元的應計利息已到期應付。公司並無於該日支付有關款項。

至於2023年到期11.95%優先票據，項下金額為2,987.5萬美元的利息，已於今年11月12日到期應付。公司有30天寬限期支付利息，而寬限期已屆滿而公司並無於屆滿前支付有關款項。

2025年到期11.7%優先票據，項下金額為5,850萬美元的利息已於今年11月11日到期應付。公司有30天寬限期支付利息，而寬限期已屆滿而公司並無於屆滿前支付有關款項。

而2026年到期11.65%優先票據，項下金額達1,747.5萬的利息已於今年12月1日到期應付。公司並無於該日支付有關款項，有30天寬限期支付利息。

佳兆業稱，寬限期已屆滿而未就優先票據的付款情況，可能導致公司債權人要求加快還款。