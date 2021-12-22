俄羅斯限制出口　歐洲天然氣電價漲幅超20%　雙雙創歷史新高

歐洲今年的能源危機對經濟復甦構成威脅，天然氣和電力價格雙雙創出紀錄新高。

《新浪財經》報道，周二（21日），俄羅斯限制向歐洲的天然氣輸送後，價格飆升了超過20%，通常是電力輸出國的法國被迫提高電力進口，並燃燒石油來維持供電。價格的上漲也迫使部分企業關閉或限產，而與此同時，11月歐元區通脹率也飆升至了歷史新高。

能源吃緊加劇之際，Ｏmicron變異株也在歐洲各地傳播，使得整個地區的經濟前景惡化。價格上漲也令供應鏈不暢加劇，給汽車、風力渦輪等各個行業帶來重創。食品生產商同樣受到影響，能源密集的化肥產業成本飆升。

「現在不只是能源成本的問題，還有這些供應鏈問題，」哥倫比亞大學全球能源政策中心研究學者Anne-Sophie Corbeau表示。「食物和供暖是非常重要的。現在，許多人可能面臨取暖問題，但是由於水果和蔬菜價格昂貴，可能也會出現糧食問題。所有的東西價格都很貴。」

歐洲天然氣期貨一度飆升28%，管網運營商Gascade表示，俄羅斯通過一個重要管道向德國輸送的天然氣規模降至零，轉而向東輸往了波蘭。

明年交付的德國電價一度上漲25%，法國電力合約價格受核電停工的影響飆升26%，根據Entsoe的一份公告，周二早晨法國被迫啟動六個燃油發電機組。假日季交易稀薄也是價格上漲的原因之一。

「這樣動盪的時期可能還會持續一段時間，冬季結束前可能不會終結，」荷蘭銀行資深能源經濟學家Hans van Cleef表示。「取決於屆時的庫存情況，本輪短缺對價格的影響可能長久得多。」