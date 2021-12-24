股評｜濠賭+電力股逆市發圍　澳門諮詢有結果專家看好銀娛

港股平安夜收市企穩23200水平，未有受內地A股創業板急挫逾2%所影響。臨近年底，大市日均成交縮減至僅1,000億，專家認為大市未會有太大轉勢，建議炒股不炒市，推介濠賭+電力股兩大焦點板塊。當中濠賭股永利澳門全周逆市走高14%，藍籌賭股金沙亦升近10%。另外，有碳中和概念支持的中資電力股連升五周，堪稱逆市奇葩。



安里資產管理董事總經理郭家耀指出，恒指現時在23,000點有支持，不過市場信心未有明顯恢復，在23500點樓上阻力較大，短線料恒指在22800至23500點區間浮游。

龍頭股華潤電力(836)晉身港股十大成交股，全周累升8.1%，同時是連續第五周向上，累計升幅超過55%，可謂逆市奇葩。（資料圖片）

電力股連升五周 潤電晉身十大成交股

雖然聖誕節假期下大市投資氣氛轉淡靜，不過悶市中仍見有焦點板塊跑出，當中首推在逆市下跑出的中資電力股；以及賭牌審批有進展的濠賭股。

首個焦點板塊，是中資電力股，本周升勢強勁，龍頭股華潤電力（0836）晉身港股十大成交股，全周累升8.1%，同時是連續第五周向上，累計升幅超過55%，可謂逆市奇葩。至於中國電力同樣升勢強勁，本周更累升11%，五周累計升幅達60%。

內地首十一個月全社會用電量按年增逾11%

國家發改委新聞發言人在例行發布會上表示，從用電看，今年首十一個月全國全社會用電量按年增長11.4%。其中，一產、二產、三產和居民生活用電量按年分別增長18.1%、10.2%、19%和7.5%。至於11月全社會用電量按年增長3.1%。

利達基金經理及合夥人黃耀宗指，除了火力發電股外，建議投資者留意垃圾發電股，推介光大環境。（粱鵬威攝）

利達基金黃耀宗看好中國電力及光大環境

利達基金經理及合夥人黃耀宗接受訪問時表示，中資電力股今年累積升幅多，現階段估值「平就唔平」，料明年再上升的空間有限。不過，市場對碳中和的投資熱潮仍旺，認為中國電力等股價仍可再上。該行早前舉行的環球市場展望的投資策略會上，亦有推介中國電力（2380）為受惠新能源升級的焦點股份。另外，除了火力發電股外，建議投資者留意垃圾發電股，推介光大環境（0257）。

澳門政府發《博彩法》諮詢結果 永利一周抽高14%

另外，濠賭股本周亦逆市突出，一眾賭股中，永利澳門全周逆市走高14%，兩大藍籌賭股金沙及銀娛，全周升5%至10%。

澳門政府公布修改《博彩法》的諮詢總結，意見普遍認為賭牌批給數量應為6個，並禁止任何形式轉批給經營權；同時回應普遍認為賭牌批給期以20年為上限，有部分則認為，應以10年作考量基礎。

一眾賭股中，永利澳門表現最強，全周逆市走高14%，兩大藍籌賭股金沙及銀娛，全周升5%-10%。。（永利網頁）

安里資產郭家耀：銀娛上試48至50元

摩根士丹利發表研究報告指，澳門政府報告釐清公眾對關鍵討論點意見影響屬正面，意見普遍認為博彩經營批給數量應為6個、期限約10年至20年之間、稅收（與以前相同）及股息（被允許）。該行又估計非博彩投資回報或會被稀釋。

郭家耀認為，《博彩法》的諮詢總結，有助消除市場對賭牌發行的不明朗因素；不過長線而言，由於內地嚴打資金透過澳門博彩業外流，認為濠賭股增長難復昔日光輝，只宜作區間炒作。選股策略上，宜選非美資的濠賭股，避開中美貿易角力風險，推介銀娛，可望受惠集團積極擴張非博彩及會展業務，同時憧憬農曆新年前有望恢復通關，目標價可看48元至50元。