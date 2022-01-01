恒指今年跑輸全球　明年資金不回頭? 　專家指兩大跡象證港股未死

港股今年表現跑輸全球，恒指累挫14%，恒生科指一年更瀉33%，屢創面世一年來新低，投資者慨嘆生不逢時，憂資金流走不回頭。不過，展望來年，專家指出雖然外圍方面美國加快收水，即將踏入加息周期；內在因素亦有科網及內房股監管調控問題，仍持續對股市造成壓力；不過現時港股已經跌至二萬三水平，無論估值或是趨勢上已是重大支持位，同時有兩大重要資金因素，反映長線投資者已經開始趁低部署，提醒明年不要過分看淡，首季恒指料能重上二萬五。



港股本周走勢先低後高，周五(31日)港股創本周高位23590點收爐，升市動力主要是跟隨隔晚在美上市中概股急升，納斯達克金龍中國指數一度上漲 10%，是自 2012 年以來最大盤中漲幅，終場上漲 9.39% 至 8990.51 點，也是 2008 年以來最大單日漲幅。相信是在年底資金率先部署陷入的熊市的中概股，期望新一年「價殘股」大翻身。據Factset 數據顯示，有超過三分之二的分析師將拼多多、百度、京東、網易等中概股股票評為「買進」或「持有」。

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時，提出北水及港匯走勢兩大因素，認為不應過分看淡港股（資料圖片）

葉尚志提兩大因素 反映資金仍部署港股

不過，全年埋單計數，今年港股表現跑輸全球，恒指及國指分別下跌 14.1%及 23.3%，⽽恒⽣科技指數更成重災區，全年下跌 32.7%，兼屢創面世一年來新低，投資者慨嘆生不逢時，一來面對中美科技及金融的競爭加劇；二來內地對科網平台、直播及遊戲行業調控持續，並令市場出現「港股已死」的質疑，擔心資金一去不復還。

對於資金外流不再留戀港股的說法，第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時，提出兩大因素認為不應過分看淡。首先，是內地資金的取態。留意到在本月港股通機制收爐前，北水已經連續23日淨流入買港股，累計流入逾560億元。要數對上一次連續22日淨流入，已經是今年1月中旬港股大時代之時，反映當恒指跌至目前23000點水平，已經對內地投資者呈現長線吸引力。

港匯自兩年低回升，反映資金流走的最壞時間已過(資料來源：彭博)

港匯自兩年低回升 反映資金流走的最壞時間已過

第二，他認為要留意港匯的走勢，因港匯是量度資金外流狀態的其中一個指標，現時匯率走勢反映資金流走的最壞時間已過。本月初港匯一度跌穿7.8水平，創兩年低位。當時市場憂心在中美金融關係日趨緊張前題下，中概股在美股退市風險升，本港股市沽壓倍增。不過，近期港匯已經逐步回穩，重上7.795水平。

中證監本周突然就中概股境外上市推出重要諮詢文件，明確將境外上市全面納入監管，並就具體細則徵求意見。

對於市場最擔心會否限制中資企業採VIE形式境外上市，文件未有「封殺」VIE實體上市，只要滿足「備案」要求便可，不過同時在上市模式方面加強監管，是次徵求意見稿是將市場上可見的所有上市行為均包括在內，包括IPO、直接上市、第二上市、雙重上市、借殼上市、特殊目的收購公司（SPAC）等等。只要涉及「境內企業」，其資產證券發行或上市基本都在新監管範圍之內，是加強了監管。

新能源及碳中和續成來年投資大趨勢

股份板塊方面，葉尚志認為新能源行業仍是資金最青睞的行業，認為減碳、碳中和是來年將持續的投資大趨勢，看好新能源車股比亞迪(1211)，以及增加新能源發電的中資電力股，例如華潤電力(836)及中國電力(2380)等。