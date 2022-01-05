華融復牌瀉55%市值蒸發逾130億 重組未挽市場信心｜財經評論

經過九個月停牌，內地四大「壞帳銀行」之一的中國華融（2799），透過出售金融牌照套現、以及引資中信集團及國壽等集資逾500億元，今日終於復牌，不過股份逃不過「腰斬」命運，最多急瀉55%，低見0.46元，跌穿每股資產值，市值蒸發130多億元。意味早前入股的國家隊股東，亦將錄得巨額帳面虧損。



華融一復牌即穿資產值

中國華融是中國四大國有資產管理公司（AMC）之一，本來資產規模也是四家之首。在前管理層的高槓桿擴張下，幾乎囊括了內地主流金融牌照，旗下除了不良資產經營外，還有銀行、證券、信托、期貨、消費金融、租賃等多家子公司。

股份自去年4月停牌，期間爆出在2020年虧損一千多億人民幣，意味在新冠疫情的一年內，華融的虧損額已經超過五年來合計所賺取的利潤。

然而，鑑於華融在內地金融市場的系統性地位，擁有近1.6萬億元人民幣的負債和與其他金融機構的聯繫，是中國國有銀行之外最重要的系統性公司之一，令其終獲得到國家隊入股打救，成功向中信集團、中保投資、中國人壽資產管理以及同業信達資產管理等配股，獲得逾500億資金，填補壞賬窟窿。

五大戰略股東之中，四個都是認購中國華融的內資股，只有中國人壽是認購中國華融的H股，認購股數為19.6億股，以今日收市價計，帳面損失達到逾9億元。（資料圖片）

國壽入股華融H股 帳面損失逾9億

按照當時配售內資股及H股的細則，集團在獲得配股資金後，按照2021年6月30日的財務數據測算，公司的每股淨資產為每股0.76元人民幣（折合約0.93元），增約55.12%。

不過，股份今日收市價0.51元，不但一下子跌至僅得每股淨資產價值（約0.93元）的一半，同時更較去年中信集團、信達等的入股價格1.02元，即較中信等入股價低逾50%。意味入股的股東全數將錄得巨額帳面虧損。五大戰略股東之中，四個都是認購中國華融的內資股，只有中國人壽是認購中國華融的H股，認購股數為19.6億股，以今日收市價計，帳面損失達到逾9億元。

郭家耀：投資者關注業務重組能否奏效

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時指出，集團今日復牌急跌，正反映投資者已經不理會集團的資產價值，一有套現機會都是先沽為妙，特別是在目前內地房地產債務問題下，從事不良資產收購行業的華融，資產價值仍然有極大變數。同時，停牌期間，集團出售多項資產套現，包括金融牌照等，但是所得資金能否有效用於業務重組，或是只用於還債，是投資者顧慮所在。

其實回看過去半年華融事件的進展，整個重組方案已經塵埃落定，大體分為兩方面。第一方面，引入五大國家隊級別的戰略投資者，補充資本；另一方面，出售旗下非主業子公司和額外的金融牌照，斷臂求生、回籠現金，填補壞賬窟窿。在華融旗下可供出售的資產，遍及銀行、融資租賃和證券部門。剛於上周，華融同意將華融消費金融高達70%股份，以10億元（人民幣‧下同）轉讓給寧波銀行。

出售資產仍為重組主軸 上周售消費金融牌較底價高50%

參考交易公告，華融消費金融股權的估值價格為7.27億元，最終受讓價格為10.91億元，也就是說寧波銀行以高於轉讓底價50%的價格，奪得華融消費金融的牌照。

集團表示仍會積極出售資產套現，擬啟動轉讓華融金融租賃79.92%股權及華融湘江銀行40.53%股權，並擬尋求股東會授權。因此，對於華融的未來走勢，可以觀察兩方面，第一是其出售資產套現的進度，第二是能否將業務重回不良資產收購的主業，擺脫以往透過高槓桿擴展將自身化為不良資產的錯誤。