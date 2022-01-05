人行主管媒體：2022年人民幣匯率面臨貶值壓力　企業要應對好風險

2022年，人民幣匯率面臨「四差變化」帶來的貶值壓力，中國人民銀行主管媒體發文稱，企業要應對好「四差變化」帶來的人民幣貶值風險。

2022年1月5日，中國央行主管媒體《金融時報》發文稱，2022年，人民幣匯率面臨「四差變化」帶來的貶值壓力，企業特別是進口企業、借用外債企業要樹立風險中性理念，有效對沖匯率風險，謹防匯率貶值帶來損失。

2022年，一是本外幣利差縮小，二是經濟增長差變化，三是對外貿易差縮小，四是風險預期差逆轉。

文章稱，市場預期美聯儲（Fed）2022年將加息3次，近期美國聯邦基金利率期貨市場價格顯示美聯儲3月加息25個基點的概率接近60%。如果3月份美聯儲加息，則全年加息次數可能將上升至4次，目前美聯儲加息4次的概率已約40%。目前全球金融市場定價和風險偏好並未完全反映美聯儲加息預期，一旦美聯儲超預期大幅加息後，勢必將推升美債收益率，縮小境內外利差，跨境資本可能從包括中國在內的新興市場流出，推動包括人民幣在內的新興市場貨幣貶值。

國際貨幣基金組織（IMF）於2021年10月預測美國2022年經濟將增長5.2%，這一預測較7月份上調了0.3個百分點，較4月份更是上調了1.7個百分點。相比之下，歐元區和日本2022年經濟增速的預期為4.3%和2.2%，IMF對美國經濟增速的上調幅度也要大於歐元區和日本的0和0.2個百分點。同時，美國國會通過基建法案，債務上限也暫時取得進展，這些都將在2022年推動美國經濟相對其它經濟體走強。受此影響，四季度美元指數連續上漲，並越過96關口，創2020年7月以來最高值，帶動其他發達經濟體貨幣和新興市場貨幣對美元貶值。

文章認為，整體來看，全球疫情在2022年可能逐步好轉，亞洲等全球主要的製造業基地、南美和中東等主要的原材料產地生產將繼續恢復，中國出口訂單可能被分流，出口增速回到常態。

文章最後提到，美股三大股指2021年均報大漲，部分大宗商品價格2021年漲幅驚人，布倫特原油價格漲幅達到50%，美國房地產價格也出現大漲。一旦全球金融市場因美聯儲加息或估值回調出現波動，投資者預期轉向，可能增大外部不確定性，部分風險還可能通過新興經濟體資本流動等渠道外溢至中國，也可能增加人民幣匯率走勢的不確定性。