聯儲局或提早加息兼縮表　ING銀行彭藹嬈：股市樓市「有息有升」

聯儲局在今日（6日）凌晨公布上月議息紀要，反映出與會官員對貨幣政策採取更鷹派態度，今年或加息3次。消息公布後，周三（5日）美股大跌，其中納指急挫逾500點。因此每當提及加息，市場人士自然擔心樓價及股市均下挫。

不過對上一次由2015年底至2018年的加息周期，樓價及股市均攀升，其中樓價升幅逾3成，恒指更創出33484點的歷來新高。隨著超低息時代會在今年結束，究竟未來樓價及股市走勢，是否可以延續上次加息周期，樓價齊升的走勢？市場人士認為就算加息，樓價可以攀升，股市亦可以上揚。



聯儲局官員思考縮表議題

美國聯儲局12月FOMC議息會議記錄顯示，儲局官員態度較為鷹派，預期2022年將會合共加息3次，每次加幅為0.25厘，而2023年進一步加息3次，2024再上調利率兩次。除了加快收水及加息3次之外，有官員傾向加息不久後，要開始收縮資產負債表規模。

目前聯儲局資產負債表規模高達8.76萬億美元，是次會議記錄暗示有機會在提前至3月加息，並有可能在年底前宣布「縮表」。學者認為，本港未必立即跟隨聯儲局加息，但亦有經濟師指，當聯儲局正式啟動加息周期，股市、樓市將會向上趨勢，且本港樓市更有最多兩成升幅。

瑞銀：聯儲局循序漸進「縮表」

所謂「縮表」是指聯儲局縮減自身資產負債表規模，即是從經濟體中抽走貨幣，聯儲局通過直接拋售所持債券或停止到期債券再投資的方式，可實現對基礎貨幣的直接回收，是更為嚴厲的緊縮政策。

而資產負債表是指央行需要印刷紙鈔，就需要資產抵押比如債券、黃金等，這個抵押品就是央行的「資產」。央行每印刷一張貨幣，就多一筆負債，聯儲局的負債就是美元。

瑞銀預計，在3月結束購債之後聯儲局將較快轉向「縮表」，並且將採取循序漸進的節奏進行「縮表」，起初每季度將縮減100億美元國債及50億美元MBS，最終在2024年達到每季度縮減400億美元國債和200億美元MBS。

按照瑞銀推算，聯儲局資產負債表規模將在2022年至2023年底期間縮減6,500億美元，到2025年再縮減1.3萬億美元，屆時聯儲局所持資產規模將減少約2萬億美元。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基認為，香港港未必立即跟隨聯儲局加息。（樹仁大學圖片）

袁偉基：港未必立即跟隨聯儲局加息

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基認為，若聯儲局今年內加息3至4次，按聯繫匯率制度下，香港是會跟隨。可是目前香港資金仍相當充裕，銀行同業拆夜拆息仍屬低企，除非大量資金從香港流出，否則香港未必會立即跟隨美國加息。不過當港美之間息差持續擘闊，屆時香港亦會加息，又預料若美國加息後，香港或會在3個月後才會作相關行動。

在談及加息對港股影響時，袁偉基直言肯定對股市有影響，並且有關影響已從去年市場人士預期，聯儲局加息3次時已開始發生，所以亦解釋到為何去年港股表現如此失色。惟他相信隨著市場人士已逐步消化在年內將會加息的消息，認為當落實加息時對股市影響反而不大。

樓市方面，他認為影響較細。就算香港加息3至4次，屆時按揭供款利率仍屬低企，業主每百萬元按揭貸款，每月或須多支付數百至千元供款，所以影響有限。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈﹙中﹚表示，當聯儲局正式啟動加息週期，股市、樓市「有息有升」。（蔡啟明攝）

彭藹嬈：股市、樓市「有息有升」

對於加息對投資市場的影響，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈（Iris Pang）認為，過往聯儲局「收水」，股市、樓市都會大幅上升，而是次情況有不同，美國通脹高企、經濟復甦緩慢，料在聯儲局正式加息前，股市、樓市難免會有小幅向下。

但長遠而言，彭藹嬈指，股市、樓市還是會「有息有升」，本港樓市更有10%至20%的升幅，當聯儲局正式啟動加息週期，相信聯儲局已作出充分的評估，經濟面有支撐，市場已大致消化加息的消息。