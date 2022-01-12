鮑威爾︰若通脹長時間處高位　必要時聯儲局加息次數將更多

聯儲局主席鮑威爾周二（1月11日）在連任提名聽證會上表示，如果聯儲局看到通脹持續的時間比預期的要長，那麼將不得不隨着時間的推移進一步提高利率。

據《新浪財經》周三（12日）報道，美國參議院銀行委員會就提名鮑威爾連任聯儲局主席舉行聽證會，針對聯儲局幾十年來最為劇烈的政策緊縮急轉彎，鮑威爾受到了參議院的拷問。

鮑威爾在聽證會上稱，「如果我們看到通脹在高位持續時間比預期要長，如果必須在更長時期內更多次加息，我們將這樣做，會使用工具來令通脹重回目標。」

鮑威爾表示，美國通脹高企說明經濟不再需要高度寬鬆的政策。高通脹是阻礙充分就業的嚴重威脅，通脹壓力可能持續到明年年中。如果通脹持續時間更長，這意味着更根深蒂固的風險，聯儲局的政策將作出回應，且聯儲局願意靈活地調整政策。

關於聯儲局縮減購債和縮減資產負債表進程，鮑威爾稱，將在3月底結束資產購買。鮑威爾注意到美國經濟狀況比上次縮表時要強得多，當時聯儲在加息後等待了大約兩年才開始縮表。鮑威爾稱，今年晚些時候可能會允許資產負債表收縮，目前還沒有就此做出最終決定，但這次速度會更快。

此前，鮑威爾在事先準備的書面講稿中表示，聯儲局堅定地致力於實現就業最大化和價格穩定的目標，將使用工具來支持經濟和強勁的勞動力市場，並防止更高的通脹變得根深蒂固。

講稿提及貨幣政策需維持廣泛性及前瞻性

鮑威爾在講稿中表示，新冠疫情後經濟在某些方面可能會有所不同，追求聯儲局的目標需要考慮到這些差異。為此，聯儲局的貨幣政策必須維持廣泛性和前瞻性，與不斷髮展的經濟保持同步。

百達財富與資產管理的高級美國經濟學家Thomas Costerg表示，「與其他聯儲局官員圍繞3月份加息的大量評論不同的是，鮑威爾對於首次加息時點仍然諱莫如深，但我感覺他是希望讓事情平靜一些，他想讓市場安靜消化上一次會議紀要的的內容，而不是添柴加火」。

投資者押注聯儲局將在3月開始上調2020年3月以來就維持在近零水平的基準利率。勞工部上周五的報告顯示，美國12月失業率降至3.9%，進一步接近疫情爆發前3.5%的低點。