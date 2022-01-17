蘋果據報首次接受台積電加價　包下最多15萬片4納米晶片產能

半導體代工產能持續緊缺，就連蘋果也不能得到特殊待遇了。

據台灣《工商時報》1月17日報道，供應鏈人士稱，由於晶圓代工產能供不應求，台積電2022年全面調漲晶圓代工價格，蘋果為其第一大客户，過去從未被漲價「波及」，現如今為了確保產能已接受加價，並包下台積電12至15萬片4nm產能。

將採用台積電4nmN4P製程投片的是蘋果自行研發的新一代A16應用處理器，該處理器晶片已完成設計定案，預計下半年開始在台積電Fab18廠進入量產，最終將搭載於新一代iPhone14及iPad等產品。

從漲幅來看，台積電16nm及優化的12nm、7nm及優化的6nm、5nm及優化的4nm等先進製程，2022年平均價格約較2021年調漲8%至10%，不過因為蘋果是（台積電的）最大客户，其訂單漲幅將低於其它先進製程客户。

台積電表示不對客户接單狀況進行評論，但台積電在日前法說會中透露了不少積極信號，其中就提及加大布局先進製程（7nm及以下製程）。

今年資本開支達440億美元

近年來，台積電的先進製程的營收佔比也持續增加，2021年，其先進製程晶片出貨佔總晶圓銷售額的50%，去年為41%。2021年Q4，5nm晶片出貨佔總晶圓銷售額的23%，7納米晶片佔27%。

台積電CEO魏哲家提到，5nm系列製程持續受益於智能機與高速運算（HPC）應用需求成長，同時3nm製程按照進度將於今年下半年量產。

另外，台積電再次強調產能緊缺難解，並公布了史上最高的資本支出計劃。台積電董事長劉德音在回答投資者提問時表示，來自IC設計與IDM委外等訂單增加，晶圓代工今年會是個好年，台積電的營收增速將超越半導體產業與IC設計行業，魏哲家表示，「IDM廠仍是台積電的優質客户，我們已經準備（擴大）資本支出，滿足IDM廠擴大委外釋單的長期需求。」預計2022年資本支出400億美元至440億美元，按年增長33%至47%。

$Apple(AAPL.US)$$Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd(TSM.US)$