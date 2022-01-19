盛松成：減息不是大水漫灌　調控政策有效落地　有利實體經濟融資

中國人行周一開展7000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作和1,000億元公開市場逆回購操作，兩項操作的中標利率都下調10個基點。1年期MLF操作利率由2.95%降到2.85%，7天逆回購操作利率由2.2%降到2.1%。

當日市場共有5000億元中期借貸便利和100億元逆回購到期。人行開展7000億元中期借貸便利操作和1000億元公開市場逆回購操作，屬於超量續做，實現單日公開市場淨投放2900億元。

據中國中央廣播電視總枱經濟之聲《天下財經》報道，人行降息引發業內高度關注。人行為什麼在這個時間窗口降息？降息釋放哪些信號？會如何影響中國宏觀經濟的走勢？中歐國際工商學院教授、人行調查統計司原司長盛松成在該媒體專訪中回答熱點問題。

對於人行這次降息10基點，大部分專家都表示符合市場預期，為穩增長創造良好貨幣政策環境。他如何看待此次人行降息？中國後續經濟走勢如何？

盛松成說，1年期MLF操作利率由2.95%降到2.85%，7天OMO利率由2.2%降到2.1%。MLF操作利率和OMO利率都是政策利率。人行於2020年2月和4月兩次調低MLF和OMO中標利率，先後調降10BP和20BP。與前兩次相比，這一次降息幅度是比較適中的。2021年人行兩次下調金融機構法定存款準備金率，12月1年期LPR下調5個基點，這次政策利率下調是調控政策的延續。

他指出，本次政策利率下調錶明貨幣政策逆周期調控力度加強，這也是落實中央經濟工作會議精神，穩定經濟增長的實際措施。降息首先降低了金融機構資金成本，從而鼓勵金融機構為實體經濟提供更多、成本更低的信貸支持。同時，經2019年LPR改革後，實體經濟貸款根據LPR定價，LPR則是在MLF利率基礎上加點形成的。因此MLF利率下降大概率會帶動LPR下降，從而直接降低實體經濟融資成本，更好地支持「六穩」「六保」。

盛松成說，人行降息不是大水漫灌。從國內物價走勢和國際金融環境來看，現階段的確是一個比較好的降息窗口期。

「一是物價不會成為制約。12月份，中國CPI、PPI按年增速分別為1.5%和10.3%，分別比上個月下降0.8個和2.6個百分點。2021年全年，CPI累計按年增速僅為0.9%，是近年來的低點。二是美國目前經濟熱、物價高，12月美國CPI與核心CPI按年分別增長7%和5.5%，是最近40年來的高點。3月份TAPER結束後美聯儲很可能開始加息。美聯儲加息將縮小中美利差，會對人民幣形成貶值壓力，可能導致資本外流，所以目前我們要抓緊美聯儲還沒有加息的窗口期，實施降息等較為寬鬆的宏觀經濟政策。」盛松成說。

在盛松成看來，降息等調控政策有效落地，將助力中國經濟企穩回升。

盛松成說：「國家統計局公布了2021年經濟數據，全年GDP增速達8.1%，但每個季度GDP按年增速都持續下滑，四個季度分別為18.3%、7.9%、4.9%和4.0%。他認為，目前中國經濟運行在底部區間，預計今年二季度經濟會企穩，下半年會回升。如果政策有效落實，企穩回升的時間還可能提前。無論是根據以往經驗還是從目前經濟面臨的內外部環境看，我國都應加大逆周期調控力度，縮短經濟築底的時間，尤其要改善市場預期，保持政策的連續性和穩定性，保護、激發市場主體的活力和積極性。」