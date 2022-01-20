內地LPR「雙降」：1年期降10個基點　5年期降5個基點

人行今日（20日）宣佈，將一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.8%下調至3.7%，為連續第二個月下調；將五年期貸款市場報價利率（LPR）從4.65%下調至4.6%，此前連續20個月維持不變。

當日，為維護銀行體系流動性合理充裕，2022年1月20日人民銀行以利率招標方式開展了1000億元逆回購操作。

周一（17日）時，中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點。

隨後在1月18日國新辦新聞發佈會上，人行貨幣政策司司長孫國峰回應1月LPR是否調整時表示「LPR會及時充分反映市場利率變化，引導企業貸款利率下行」，而人行副行長劉國強的表述更為直接，「商業銀行對資金成本等各種因素比較敏感，會及時考慮各種因素的最新變化，進行報價」。

2021年12月20日，LPR報價結束了連續19個月不變的走勢，進行了不對稱降息：當時1年期LPR為3.8%，下調5個基點，5年期以上LPR為4.65% ，與上個月持平。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。1月19日，為加強預期管理，促進LPR發佈時間與金融市場運行時間更好銜接，人行將LPR發佈時間由每月20日（遇節假日順延）上午9:30調整為9:15。

中國人民銀行副行長劉國強1月18日表示，應把貨幣政策工具箱開得再大一些。

內地經濟面臨三重壓力

劉國強在國新辦新聞發布會介紹2021年金融統計數據時說，當前經濟面臨三重壓力，「穩」本身就是最大的「進」。在經濟下行壓力根本緩解之前，進要服務於穩，不利於穩的政策不出台，有利於穩的政策多出台，做到以進促穩。

他強調，當前重點的目標是穩，政策的要求是發力。

談及如何發力，劉國強解釋，一是充足發力，把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩定，避免信貸塌方；二是精準發力，金融部門不但要迎客上門，還要主動出擊，按照新發展理念的要求，做有效的加法，優化經濟結構；三是靠前發力，走在市場曲線的前面，及時回應市場的普遍關切。

他續稱，必須綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速相匹配；促進結構穩步優化，繼續加大對小微企業、科技創新、綠色發展的信貸支持；推動企業融資成本穩中有降，繼續發揮新版貸款市場報價利率（LPR）改革的效能，切實維護存款市場的競爭秩序，穩定銀行負債成本。