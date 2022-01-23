陳茂波：本財年財政狀況遠較預期理想　有必要推逆周期措施穩經濟

財政司司長陳茂波今日（23日）發表網誌稱，為應對兩年的經濟下行，政府提出大規模的逆周期措施，導致出現較大的財政赤字和令財政儲備減少。雖然情況令部分人感到憂慮，但其實香港經濟一直擁有高度的韌力和靈活性。

就以去年情況為例，只要疫情持續穩定受控，內地和外圍經濟環境正面，香港的經濟活動得以比較有力的恢復，對政府財政收入提供支持，令即將完結的財政年度財政狀況遠比預期理想。

陳茂波指，因應防疫工作對部份行業帶來較大打擊，政府早前已公布第五輪防疫抗疫基金的支援措施。除過去合共五輪的相關支援，過去兩年的財政預算案中，均推出逾千億元的逆周期措施，包括減免政府的各項收費、稅務及差餉寬減、電子消費券計劃、百分百擔保中小企及個人特惠貸款計劃等，發揮資源運用的槓桿效應，以緩解經濟下行及疫情對市民、打工仔和企業帶來的痛感和壓力。

陳茂波又指，面對世紀疫情，有必要推出逆周期措施以穩住經濟、穩住信心，而國際貨幣基金組織的報告亦認同這點，並指出特區政府果斷而迅速的財政政策和措施，有效減輕經濟所受的衝擊，並支撐經濟的逐步復蘇。

他指，在數十場的財政預算案諮詢會中，收到很多不同的意見，大家都認同即將發表的預算案要小心做好平衡，在兼顧支援疫情影響的同時，也必須著力推動發展經濟、改善民生；在維護金融穩定和促進發展的時候，也要促進經濟發展的包容性及可持續性，以至兼顧複雜多變的內外形勢。