去年外資資金北上總額創新高　大行看好中國資產

據《上海證券報》1月24日報道，A股已成為全球資管「巨鱷」競相追逐的對象。據統計，2021年北向資金合計淨流入4,321.69億元（人民幣‧下同），創滬港通、深港通開通以來的歷史新高。

今年以來，外資繼續買入中國資產，截至1月20日，北向資金淨流入340.88億元。高盛更預測，今年北向資金淨流入將達4,800億元。

在不少外資眼中，當前A股估值處於歷史低位，在全球範圍內均有較高的投資性價比。站在當前時點，無論是新興行業還是傳統行業，均能找到較多的獲取超額收益的機會。

海外主動型資金「接棒」被動型資金

儘管2021年A股市場跌宕起伏，但外資仍保持強勁的流入勢頭。東方財富Choice數據顯示，2021年北向資金淨流入4,321.69億元，是2020年全年淨流入總額的2倍，且創下滬港通、深港通開通以來的歷史新高。

中金公司在一份研報中稱，伴隨MSCI、富時羅素等主要國際指數公司將A股市場完全納入其中，市場擔憂被動增量資金的逐漸減少會改變外資持續流入趨勢。但去年以來，無論是北向資金還是QFII（通過EPFR追蹤）都繼續保持強勁的流入勢頭，甚至在規模上超過了前幾年。

中金公司稱，「我們認為，中國產業競爭力的提升、社會治理及經濟增長相對全球的長期溢價都是推動外資繼續流入的重要因素。」

中金公司表示，從結構上看，主動型資金「接棒」被動型資金，成為主要的增量資金來源。EPFR統計的外資基金流向數據顯示，2015年至2020年，海外基金流入都以被動型資金為主，主動型資金波動更大，流入趨勢較不明顯，這也與2015年至2020年間MSCI、富時羅素等國際大型指數公司逐步納入A股市場帶來增量資金的背景相吻合。而2021年以來，EPFR追蹤的外資主動型資金流入A股的規模快速增加。

外資緣何如此看好A股市場？對此，保德信全球投資管理董事總經理孫昊給出了四個原因：第一，A股市場風險調整後的預期回報率顯著高於其他主要市場。如果僅看零風險收益率，以政府債券收益率為例，中國是2.85%，美國是1.4%，德國為-0.4%，日本為0.04%。加入各類資產的風險價差後，A股市場風險調整後的系統性預期回報率更具吸引力。第二，中國資產已被陸續納入各類投資指數，包括MSCI股票指數、彭博巴克萊債券指數等，且比重不斷提升。對國際投資者而言，如果要控制投資組合的跟蹤誤差，必須相應地增加對A股市場的投資。第三，政府密集推出一系列鼓勵外資投資措施，有利於外資增加對A股市場的投資。第四，A股市場發展空間廣闊，不同行業的快速發展提供了各種各樣的投資機會。比如，中國的基礎設施建設能夠產生穩定的現金流，而壽險、養老金等長線資金對穩定的現金流十分青睞。此外，高新技術、醫藥保健、應對氣候變化、養老產業、城市化、消費升級等領域各類公司的蓬勃發展也給投資機構帶來了許多獲取高額收益的機會。

「中國的龐大消費市場長期向好，令我們對2022年及之後A股的前景倍感樂觀。」安本董事兼中國股票投資部主管姚鴻耀稱。

姚鴻耀認為，今年A股有五大主題值得關注，即非必需消費品、數碼、環保、健康和財富。

在姚鴻耀看來，金融服務業能在創造和保障財富方面發揮關鍵作用，參與建設強大的金融和資本市場的公司能從中受益，包括中國最優質的個人銀行和支持資本市場發展的軟件公司。中國的保險服務滲透率仍然偏低，加上人口老齡化程度不斷加深，壽險與健康保險的潛在市場相當龐大。