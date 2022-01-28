東亞擬斥29億元向美資基金Elliott回購股份　佔發行股本8.43%

東亞銀行（0023）今日（28日）宣布，該行擬回購Elliott Investment Management之附屬公司所持有的2.46億股股份，相當於該行已發行股份總數的8.43%。 股份回購將於場外進行，最 高作價為每股11.78元，較公告前的交易日收市價折讓7.24%，總代價相當於29.04億元。

此次交易將由該行內部資源以現金支付。交易完成後，回購股份將轉讓予該行並予以註 銷。回購股份被註銷後，所有其他股東於已發行股份中的權益百分比將按比例增加。

東亞銀行相信此股份回購符合所有股東的整體利益，為該行的股東帶來提高股權回報和 每股盈利的良機。此外，股份回購將可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，這次交易完成後，將即時帶來 裨益，是東亞銀行為股東創造可觀價值的良機。此項交易不僅讓善用資本，亦清楚展現出對東亞銀行及所積極推進的經營策略充滿信心。過去數年來，管理團隊為加強業務營運和創造價值，推行了一系列的舉措，這項交易將進一步支持東亞銀行的業務增長，並取得長遠的成功。

回購及註銷股份後 三井住友持股增至逾21%

股份回購須滿足若干條件方可作實，包括於稍後公佈舉行日期的股東特別大會上，獲得獨立股東以至少四分之三票數批准。Elliott方將於股東特別大會上就提呈的有關決議案放 棄投票。除Elliott方外，概無股東須就批准股份回購的決議案放棄投票。

在股份回購及註銷後，三井住友及Criteria Caixa持股比例分別增至21.47及19%月，國浩亦堵持16.28%，主席李國寶等董事持股比例增至7.33%，其他獨家股東持股比例增至35.92%。

據Elliott網頁顯示，截至去年6月底由其管理資產規模約480億美元（折合約3,744億港元）。該基金自2014年入股東亞後，一直要求李國寶家族出售資產，雙方更曾對簿公堂，直至東亞於2020年宣布全面檢討資產業務，才罕有獲得Elliott支持。