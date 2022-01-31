希瑪後又一眼科股上市　清晰醫療今招股　入場費3787元｜新股IPO

繼林順潮旗下希瑪眼科﹙3309﹚上市後，本地另一眼科專科私營醫療機構「清晰醫療集團」﹙1406﹚計劃在港交所主板上市，中國光大融資為獨家保薦人。

該公司今日﹙31日﹚起公開招股，至2月10日（星期四）中午12時正截止，預期於2月18日（星期五）掛牌。

清晰醫療擬發售1.36億股股，其中1,360萬股將用作香港公開發售股份（可予調整），發售價介乎1.6港元至3元，每手買賣單位1,250股股份進行買賣，入場費3,787.79元。以發售價中位數計，集資淨額約為2.45億元。

清晰醫療主要為病人提供全面的眼科服務，並專注於提供各種屈光治療服務，包括SMILE手術，多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術。此外，集團亦為病人提供其他眼部問題的不同治療，如標準白內障手術、激光治療程序、玻璃體切除術、其他治療及手術、醫療診症及檢查服務以及銷售處方藥物等。

據弗若斯特沙利文的資料，按2020年各治療類型所產生的收益計算，集團於SMILE手術中排名第一，佔香港市場份額約為38%；於多焦距人工晶體置換術中排名第二，佔香港市場份額約為6.0%；以及於植入式隱形眼鏡植入術中排名第一，佔香港市場份額約為46.4%。