阿里巴巴申註冊10億份ADS　方便寄存普通股　分析：或部署配股

阿里巴巴 （9988；BABA）周五公布，已向美國證券交易委員會（SEC）申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），每股存託股份代表8股普通股，每股面值0.000003125美元。

今次公告所提及的是註冊股份，而非增發股份。阿里巴巴的英文公告列明，「to accommodate the issuance of additional ADSs upon the deposit of ordinary shares.」，意思即是註冊額外ADS可滿足日後寄存普通股，亦即是方便日後把普通股轉為ADS。

根據年報顯示，截至去年7月22日，阿里巴巴已發行在外的普通股為217.45億股，相當於27.18億股美國存託股。是次申請額外註冊10億份ADS，若全數獲公司發行，相當於已發行股份的36.8%。

以收市價122.22美元計，若該批股份全部獲發行，涉及貨值達1,222.2億美元，折合高達9,533億港元。

陳政深：或部署配股 惟不可能全數出售

阿里巴巴註冊大額ADS，規模之大實屬罕見。艾德證券期貨董事陳政深亦認同比較少見，不排除有可能方便公司部署日後配股，但不可能把全數10億股ADS發行配售，「一定唔會配晒，市場都食唔晒」。

而阿里巴巴選擇發行ADS而非在港發行普通股，陳政深估計原因是阿里巴巴在美國第一上市，其次是因為較容易在美國尋找投資者認購。

受消息拖累，阿里巴巴美股昨晚曾跌逾3%，收報122.22美元，跌1%，較港股低約0.63%。