阿里巴巴申註冊10億份ADS　方便寄存普通股　分析：或部署配股

阿里巴巴 (9988;BABA)周五公布,已向美國證券交易委員會(SEC)申請額外註冊10億份ADS(美股存託股份),每股存託股份代表8股普通股,每股面值0.000003125美元。

今次公告所提及的是註冊股份,而非增發股份。阿里巴巴的英文公告列明,「to accommodate the issuance of additional ADSs upon the deposit of ordinary shares.」,意思即是註冊額外ADS可滿足日後寄存普通股,亦即是方便日後把普通股轉為ADS。

根據年報顯示,截至去年7月22日,阿里巴巴已發行在外的普通股為217.45億股,相當於27.18億股美國存託股。是次申請額外註冊10億份ADS,若全數獲公司發行,相當於已發行股份的36.8%。

以收市價122.22美元計,若該批股份全部獲發行,涉及貨值達1,222.2億美元,折合高達9,533億港元。

陳政深:或部署配股 惟不可能全數出售

阿里巴巴註冊大額ADS,規模之大實屬罕見。艾德證券期貨董事陳政深亦認同比較少見,不排除有可能方便公司部署日後配股,但不可能把全數10億股ADS發行配售,「一定唔會配晒,市場都食唔晒」。

而阿里巴巴選擇發行ADS而非在港發行普通股,陳政深估計原因是阿里巴巴在美國第一上市,其次是因為較容易在美國尋找投資者認購。

受消息拖累,阿里巴巴美股昨晚曾跌逾3%,收報122.22美元,跌1%,較港股低約0.63%。