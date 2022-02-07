A股虎年開門紅　滬指揚逾2%　南水重臨淨流入55億元人民幣

今日為內地股市虎年首個交易日，滬深兩市乘外圍於假期期間強勢而高收。滬指報3429.58點，漲2.03%，成交額為3,571億元（人民幣‧下同）；深成指收報13456.65點，漲0.96%，成交額4,660億元；創業板指收報2917.86點，漲0.31%，成交額1,721億元。

北向資金全天淨買入55.52億元，此前連續兩個交易日淨賣出超百億；其中滬股通淨買入66.28億元，深股通淨賣出10.76億元。兩市成交額達到8,200億元左右。

A股虎年開盤首日，指數早盤高開後一度持續衝高，三大股指一度集體漲超2%，隨後漲幅有所收窄，油氣股、稀土永磁、煤炭等板塊漲幅居前，個股呈現普漲態勢，兩市超3600股飄紅。臨近上午收盤，滬指持續震盪，深成指和創業板指漲幅明顯回落。盤面上，大基建板塊大幅拉昇，水利股拉昇崛起，煙草板塊震盪走強，養殖板塊反彈回暖。總體上，市場人氣小幅回落，但板塊個股依舊普漲。

午後，滬指一度再走強，大基建板塊午後掀起漲停潮，銀行板塊持續活躍。尾盤，三大股指午後走勢分化，創業板指轉跌，其早盤一度漲超2%，深成指漲幅也有所收窄，滬指延續強勢。總體上，資金情緒一般，但板塊個股依舊普漲。

從盤面上看，油氣、水利、鋼鐵等板塊漲幅居前，景點、教育、通信等板塊跌幅居前。

機構觀點：

從技術面來看，安信證券表示，當前市場整體或已處於底部區域，隨着春節期間外圍股市回暖導致的信心恢復，有望迎來一波震盪反彈行情。這一輪行情的性質，對於創業板指而已或可看成是B浪反彈，對於滬深300而言，或有可能是一個震盪上行的五浪上漲行情。雖然創業板指或只是B浪反彈，但是對於短期超跌品種，或者短期仍有業績催化或盈利超預期的品種，也不排除會有值得關注的反彈出現。

在操作策略上，興業證券表示，一方面把握金融地產等低估值修復行情，另一方面以長打短、逢低佈局「小高新」。長期，聚焦科技創新的五大方向。1）新能源（新能源汽車、光伏、風電、特高壓等），2）新一代訊息通信技術（人工智能、大數據、雲計算、5G等），3）高端製造（智能數控機牀、機器人、先進軌交裝備等），4）生物醫藥（創新藥、CXO、醫療器械和診斷設備等），5）軍工（導彈設備、軍工電子元器件、空間站、航天飛機等）。