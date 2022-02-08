華府停擺大限逼近　民主黨再提臨時開支法案

美國眾議院計劃本周就一項短期政府撥款法案進行投票，以免2月18日之後聯邦政府陷入停擺。

據《新浪財經》報道，其中一位知情人士稱，法案如果通過，將支撐政府直至3月11日，以便共和黨和民主黨有更多時間就完整的1.5萬億美元撥款方案進行更多談判。

自10月1日2022財年開始以來，美國政府一直靠着臨時性支出法案維持。共和黨和民主黨對於支出問題始終無法達成一致，民主黨要求將國內社會福利支出增加13%。共和黨希望國防預算也有同等幅度的增長，並敦促民主黨放棄一系列政策調整。

最新的權宜支出法案預計最早於2月7日公布，眾議院最快於2月8日投票表決。如果如預期所料獲得通過，法案將進入參議院。

由於拜登大規模的稅收和支出法案在參議院已基本陷入停頓，該權宜支出法案近幾周獲得了新的關注。這項短期融資法案不屬於拜登的「重建更美好未來」法案，後者計劃實施加稅，並將新增的財稅收入用於環保措施、醫療保健和育兒，此外還計劃降低處方藥價格。

參議院撥款委員會主席Patrick Leahy及最高共和黨議員Richard Shelby、眾議院撥款委員會主席Rosa DeLauro及共和黨議員Kay Granger正在就權宜支出法案進行緊急磋商。民主黨必須獲得共和黨支持，才能在參議院獲得過關所需要的60票。