阿里巴巴兩日挫8%險破底　股東軟銀盈利差　增沽貨揣測｜財經評論

阿里巴巴（9988）股價沽壓重，兩日間累計挫近8%，再度逼近上市新低108元。跌市元兇是阿里單一大股東軟銀集團（SoftBank Group）上季盈利明顯倒退，按年少賺99%，無獨有偶，阿里上周向美國證交會申請額外註冊10億份美股存託股份（ADS），加劇市場揣測軟銀正在部署沽售阿里股份套現。專家指出，註冊ADS的舉動的確有機會是部署沽貨，不過阿里估值已經極殘，長線角度看安全邊際高，「股神」巴菲特拍檔芒格上季亦有增持阿里美股，相信市場有買亦有賣，現時屬長線部署時機。



阿里巴巴股價本周連挫兩日，今日再跌逾3%，收報111.2元。集團上周突襲式向美國證交會申請額外註冊10億份美股ADS，惹來各種揣測，包括是推行股權激勵計劃，甚至有機會是單一最大股東軟銀集團沽貨的部署。

軟銀集團是阿里巴巴單一最大股東，軟銀上季少賺99%，市場揣測有沽售阿里套現的壓力。(資料圖片)

軟銀少賺99%巨額交易告吹 沽售阿里壓力增

軟銀最新公布的季度盈利倒退逾99%，同時按660億美元出售旗下芯片業務Arm予美國芯片製造商Nvidia的計劃亦告吹，皆進一步加劇市場對其部署沽售阿里巴巴的推測。

軟銀最新公布第三財季按年大降99.9%，至淨利潤2.5億美元，受累對美國外賣平台DoorDash及內地網約車平台滴滴等多間科技股投資收益急挫。業績欠佳之外，軟銀在出售業務方面亦遇阻，軟銀已經正式宣佈出售Arm的交易告吹，據協議條款，軟銀將保留Nvidia預付的12.5億美元，而這筆錢將在第四季度記為利潤。

第一上海首席策略師葉尚志認為，從長線投資角度，阿里市盈率跌至不足20倍，坦言「現時入貨的值博率(Safety margin)頗高」。（龔嘉盛攝）

葉尚志：阿里估值已修正 長線值博率高

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，對於今次阿里巴巴的註冊ADS動作，市場憂慮是大股東軟銀部署沽貨。他認為若果軟銀真的要沽貨，由於涉及的股份多，亦自然會接洽大型基金接貨。從長線投資角度，認為阿里巴巴的估值已經修正至低位，市盈率跌至不足20倍，坦言「現時入貨的值博率（Safety margin）頗高」。

同時，他認為市場有買亦有賣，去年開始阿里巴巴美股接連獲「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格增持。據美國監管文件顯示，芒格旗下的Daily Journal Corp在去年第4季，將阿里持股增至逾60萬股，按季增加近一倍。

展望短線阿里股價能否反彈，要關注新業務發展，第一是集團在內地的電商行業已經開始飽和，活躍用戶達到9億人，未來在亞洲區能否再有拓展空間是重要因素，第二是阿里雲業務的發展。

摩通料阿里註冊ADS及電商表現弱 對短期股價有壓力

投行摩通認為，雖然阿里巴巴和軟銀均未就阿里註冊額外ADS發表評論，但有可能是來自阿里管理層或軟銀的交易，預期將為阿里股價短期內帶來壓力。相信要待阿里公布2023年財務展望後，股價前景才會更明朗。該行予阿里巴巴目標價175元，評級「增持」。

花旗報告指出，軟銀為阿里上市前股東，故持有很大部分未登記的阿里ADS。按該行計算，軟銀持有阿里53.9億股普通股，相當於6.74億份ADS，或是24.8%股權。花旗表示，是次新增註冊ADS的舉動，有助阿里股東出手沽貨時更具彈性，阿里也可以藉此派發予集團員工作股權激勵。花旗認為新增註冊ADS的舉動，有助阿里股東出手沽貨時更具彈性，阿里也可以藉此派發股份予集團員工，視為股權激勵計劃。

摩通料阿里註冊ADS及電商表現弱，對短期股價有壓力（資料圖片）

螞蟻旗下網商銀行被罰逾2000萬 涉違反金融統計

另一個拖累阿里股價下跌原因，是阿里的關連公司螞蟻集團的整改進程。螞蟻旗下的網商銀行受罰逾2,000萬人民幣，加上早前的300億元人民幣增資計劃遭中國信達（1359）中途退出，對股價構成連續沽壓。網商銀行早前違反金融統計、賬戶管理等規定，被中國人民銀行杭州中心發出警告，被罰2,236.5萬元人民幣。

另一個拖累阿里股價下跌原因，是阿里的關連公司螞蟻集團的整改進程。（路透社）

阿里巴巴股價高位下挫逾60%

網商銀行回應表示，處罰是人行杭州中心在2020年的對該行的調查，已於同年完成所有問題的整改。人行公告顯示，有關違規涉及違反徵信管理相關規定，未按規定履行客戶身份識別義務、可疑交易報告義務以及未按規定保存客戶身份資料和交易記錄，並與身份不明的客戶進行交易。另該行有9名高層亦違反相應規定遭處罰。

事實上，自從螞蟻集團的世紀IPO於2020年底意外告吹，對阿里巴巴的股價持續構成沽壓。在2020年10月，阿里巴巴創上市高位達到309.4元，其後經過一年多的持續跌浪，最新股價僅徘徊110元，較高位下挫逾60%。