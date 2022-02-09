洪灝發表《如何辨別“韭菜股”》　稱這些公司才是超額收益的沃土

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝發表題為《如何辨別“韭菜股”》的報告。他指出，韭菜股並非一無是處，散戶或可通過自己的分析和盡職調查去投資那些尚未有完善的分析師覆蓋的、機構參與度低的公司，以達至超額收益。

報告提到，「韭菜股」具有低估值、高個股特有波動率和單日漲幅、細價、低盈利質量和少分析師覆蓋等特徵。這些特徵其實很好理解，低盈利質量說明「韭菜股」估值的高低並沒有很好的置信度；高單日波動率造就了這些股票的回報類似於彩票的特質；細價則讓散戶更容易買入；而少分析師覆蓋說明機構參與度低，韭菜股盈利只是一場純交易的零和遊戲。

然而，洪灝認為「韭菜股」並非一無是處。該行的量化分析發現，在業績期前，這些股票一鳴驚人的可能性卻大幅增加，但要取得這樣的超額收益則不得不買入並交易一籃子「韭菜股」。那些「韭菜股」的個股特有波動性並不能用常見的市場貝塔來解釋。換言之，韭菜股的風險幾乎是「看不見、摸不著」，不同於投資學裏通常的「風險」定義，而更類似於「不確定性」，無法用簡單的統計數字表達的風險。

因此，承擔這種不確定性所能夠獲得的回報雖類似於彩票的巨額兌現，但也難用量化模型預測。當承擔了不確定性，卻不一定能獲取回報，由此角度看，買「韭菜股」不是投資，而是賭博。

但洪灝相信，散戶在「非韭菜股」的領域裡，並不具備什麼同台競技的優勢。然則，他引用巴菲特的說話，巴菲特在成為首富之前曾討論過作為一個散戶的優勢，那就是可以通過自己的分析和盡職調查去投資那些尚未有完善的分析師覆蓋的、機構參與度低的公司。洪灝認為這些公司類似其定義的「韭菜股」。

他補充，這些公司的不確定性雖然不能用量化模型預測，但可以通過對於公司經營歷史和現狀、以及對於管理層的了解來有效地控制。這些公司才是超額收益的沃土，也正是巴菲特長期成功的秘訣所在。