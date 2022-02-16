中國統計局：1月PPI按年增長9.1%　按月下降0.2%

中國統計局公布1月PPI數據情況。2022年1月，中國工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲9.1%，按月下降0.2%；工業生產者購進價格按年上漲12.1%，按月下降0.4%。

一、工業生產者價格按年變動情況

工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲11.8%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約8.85個百分點。其中，採掘工業價格上漲35%，原材料工業價格上漲18.2%，加工工業價格上漲7%。生活資料價格上漲0.8%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.2個百分點。其中，食品價格上漲0.5%，衣着價格上漲1.4%，一般日用品價格上漲1.3%，耐用消費品價格上漲0.6%。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格上漲30%，化工原料類價格上漲17.9%，有色金屬材料及電線類價格上漲17.4%，黑色金屬材料類價格上漲9.8%。

二、工業生產者價格按月變動情況

工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降0.2%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.18個百分點。其中，採掘工業價格下降1.3%，原材料工業價格上漲0.6%，加工工業價格下降0.5%。生活資料價格持平。其中，食品價格下降0.1%，衣着和耐用消費品價格均上漲0.2%，一般日用品價格上漲0.1%。

工業生產者購進價格中，化工原料類價格下降1.1%，燃料動力類價格下降0.9%，黑色金屬材料類價格下降0.7%；有色金屬材料及電線類價格上漲0.3%。

對此，中國統計局解讀稱，上月煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。

從按月看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄1.0個百分點。其中，生產資料價格下降0.2%，降幅比上月收窄1.4個百分點；生活資料價格持平。保供穩價政策有力推進，煤炭、鋼材價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格下降3.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.9%。受國際原油價格回升影響，國內石油相關行業價格回暖。石油和天然氣開採業價格由上月下降6.9%轉為上漲2.6%；化學原料和化學制品製造業、化學纖維製造業價格分別下降1.3%和0.1%，降幅比上月分別收窄0.8和3.0個百分點。國際有色金屬價格上行，帶動國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.8%。另外，非金屬礦物製品業價格下降1.8%；電力熱力生產和供應業價格上漲2.5%，食品製造業價格上漲0.3%。

從按年看，PPI上漲9.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。其中，生產資料價格上漲11.8%，漲幅回落1.6個百分點；生活資料價格上漲0.8%，漲幅回落0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月減少1個。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲51.3%，回落15.5個百分點；石油和天然氣開採業上漲38.2%，回落7.4個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲30.1%，回落6.3個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲19.8%，回落0.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲14.7%，回落6.7個百分點。價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲7.7%，擴大2.9個百分點；食品製造業上漲4.6%，擴大0.4個百分點；紡織服裝服飾業上漲1.1%，擴大0.5個百分點。

據中國統計局測算，在1月份9.1%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為9.3個百分點，新漲價影響約為-0.2個百分點。