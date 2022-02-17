總商會降今年香港經濟增長預測至1.2%　倡財司長推4項紓困措施

隨著疫情持續惡化，政府進一步收緊防疫措施，經濟進一步受衝擊。香港總商會降低今年香港經濟增長預測，由原來的2.8%降至1.2%，並預料全年零售銷售會倒退2%，更預料今年底時失業率將升至4.8%。

香港總商會亦促請財政司司長在即將發表的《財政預算案》推出措施，避免企業倒閉，同時投放資源提升香港長遠競爭力。

總商會在早前向政府提交的預算案建議書中提出，政府應加強資助企業應用數碼科技，並繼續協助企業在可行情況下提升自動化水平。此外，當局應簡化招聘本港以外（包括內地）員工的程序，尤其是人手嚴重短缺的行業。

隨着第五波疫情來襲，香港經濟前景轉差。總商會已就2022-23年度《財政預算案》向財政司司長提呈了一系列政策建議，包括下列各項即時紓困措施：加強政府財政支援措施，扶助在疫情下受影響的行業和保就業；推出新一輪消費券計劃，金額合共最少4,000元；一次性寬減 2021/22 課稅年度百分之百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，每宗個案以 20,000元為上限；以及引入虧損轉回安排，協助在疫情下虧損累累的企業（尤其是中小企）重整旗鼓。

建議書亦就維持香港中長期競爭力提出方案。

料通關延後企業復蘇之路更崎嶇

總商會主席王冬勝說：「在多個前所未有的因素影響下，國際形勢正急速轉變。香港作為國際金融和商業中心，必須繼續發揮競爭優勢，同時拓展新領域。這些措施將能有效向國際投資者和本地市民展示香港由始至終仍然是一個充滿活力、開放的城市。」

王冬勝總結道：「Omicron變種病毒無可避免會延後通關，令企業回復常態之路變得更為崎嶇。雖然部分企業能夠改以遙距工作模式維持經營，然而不是所有企業都適合這樣做；以接觸密集型行業為例，若然嚴厲的社交距離規定延長實施，這類行業所受的影響將尤其嚴重。因此，我們希望政府能盡快就此制定對策。」