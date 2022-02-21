除俄烏局勢外　華爾街預測高油價成疲憊投資者的另一個擔憂

據《新浪財經》周一（21日）報道，美國股市上周在面對美聯儲可能進取加息及俄羅斯可能「入侵」烏克蘭的消息衝擊而滑落。投資專家指出，除了上述兩大因素外，股市還要面對另一項重大挑戰，便是油價高企。

美國原油價格自2021年12月1日以來上漲了約40%，上周早些時候達到了2014年以來的最高水平，目前約為每桶91美元。全球基準布倫特原油價格也大幅上漲，接近7年高點。

快速上漲的油價可能會讓市場感到不安，因為它會增加企業和消費者的成本，從而給經濟前景蒙上陰影。原油價格上漲還可能加劇本已飆升的通脹，令市場更加擔心美聯儲將需要大幅收緊貨幣政策以壓低消費者價格。

Spartan Capital Securities首席經濟師Peter Cardillo稱，「如果油價突破每桶125美元並在此停留一段時間，股市將真的陷入困境，因為這將使高通脹水平過熱。這意味着美聯儲將不得不採取更激進的措施，這對股市來說肯定不是一個令人愉快的情景。」

Capital Economics估計，俄羅斯若「入侵」烏克蘭，油價將急升，對經濟構成重大打擊。另外，高油價也推動通脹進一步加劇。Oxford Economics推算，油價每升10美元，消費物價指數（CPI）年率化升幅將上升0.3個百分點。美國1月份CPI按年上漲7.5%，是40年新高。

Oxford Economics首席經濟師Kathy Bostjancic指出，通脹升勢加劇，美聯儲將被迫大幅加息應對。美聯儲加息預測影響下，標指今年累計已經下跌8%。而基準的10年期國債收益率上升了40個基點，達到1.9%以上。

美國汽油價格上升打擊消費者意欲

不斷上漲的原油價格已經提高了企業和司機的成本。汽車集團AAA上周稍早表示，美國汽油均價近期為每加侖3.48美元，較一個月前上漲18美分，較2021年同期上漲98美分。

State Street Global Advisors投資總監Michael Arone稱，美國汽油價格上升，將對消費意願有負面打擊。有關情況加上美國取消刺激經濟措施，效應更明顯。

2022年迄今，標普500能源類股上漲了22%，而美國銀行全球研究最新的調查顯示，基金經理對能源類股的配置達到2012年3月以來的最高水平。

DWS美股投資總監David Bianco相信，高油價帶來能源企業利潤上升，有助提升標指成份股利潤預測，但在高通脹環境下，相關的利好因素消散。但部分投資者表示，由於油價已接近七年高位，且能源股佔市場份額遠低於10年前，若原油價格繼續走高，上述微薄的獲利可能會被通脹擔憂所掩蓋。