聯想再成藍籌新貴　CFO黃偉明︰續專注3S　冀三年內淨利潤率翻倍

聯想集團（0992）再成藍籌新貴，最新季績也有驚喜。截至去年底止第三財季收入首次突破200億美元，當中三大業務均錄得盈利，基礎設施方案業務（ISG）更錄首賺。集團執行副總裁兼首席財務長黃偉明表示，聯想把握在各業務領域提升持續增長和盈利水平的機會，向三年內淨利潤率翻倍的目標穩步邁進。



疫情持續，宅經濟興起，結構性行業力量主導著全球市場，包括數字化轉型投資加速、新 IT 服務需求、日益普及的雲計算和混合辦公的趨勢，數據毫無疑問是現代新石油。黃偉明表示，聯想把握全球智能化的機遇，為令客戶更好運用數據，除了提供硬件，還提供相對應配套服務，「Everything is service」。

黃偉明續稱，集團未來將繼續專注3S，即是智能終端設備/物聯網、智能基礎設施、行業智能的戰略，旗下智能設施業務集團（IDG）將繼續保持行業領先地位，維持產品利潤率，而基礎設施方案業務集團（ISG）及新設立的專注行業智能與服務的方案服務集團（SSG）目標增長快於同業，從而實現三年內淨利潤率翻倍。

暫時沒有具體計劃「回A」

全球數字轉型需求增加，為聯想帶來機遇的同時，亦帶來晶片短缺的難題。黃偉明指，IC（集成電路）短缺，主要是由於市場需求大增，供應商短時間內無法增加產能。故集團將進一步加大研發投資，提升自身技術，包括成立了晶片公司。他又指，全球供應鏈緊張，雖然集成電路的價格提高，但與此同時其他配件價格亦下降，再加上聯想處於市場領先地位，較有議價能力，成本方面並不會承受太大壓力。

被問及聯想加大研發投資，是否為集團在A股科創版上市鋪路，黃偉明指，聯想現時沒有再次在A股上市的具體計劃，「主要考慮上市是否對集團有利，倘若合乎集團利益，我們就會在某個市場上市」，同時很高興聯想集團再次被納入恒指，充分得到市場的肯定，希望股價繼續上升。

聯想上季收入及股東應佔溢利均創歷史新股。期內收入201.27億美元，按年增長17%，首次季度收入突破200億美元大關，而股東應佔溢利則達6.4億美元，按年增長62%，同創歷史新高。