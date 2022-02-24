阿里Q3勝預期　惟ADR曾瀉8%　主席張勇：今季GMV增長有韌性

阿里巴巴（9988）在美股開市前公布業績，並舉行分析員會議。集團第三季經調整除稅﹑息及攤銷前溢利（EBITA）為448.22億元，按年減少27%。

阿里第三季中國零售商業收入按年僅增長7%，集團主席張勇表示，受累於市場狀況放緩和競爭所致，第三季淘寶和天貓的線上實物商品GMV按年錄得單位數增長。他預計，第一季度的增長有一定「韌性」，目前仍然有待收集1月份的數字，但強調增長有韌性。

阿里稱，季內對淘特、淘菜菜等增長業務的投入增加，拖累了中國商業分部的EBITA。副首席財務官徐宏稱，淘特及淘菜菜都是集團重要業務，注重其增長質量，其中淘特為集團帶來客戶整體增量，淘菜菜則滲透到欠發達地區，提高地區訂單密度，在規模擴大的同時，亦可帶來效率的提升。他預計，淘特及淘菜菜在未來幾個季度的虧損規模會逐步收窄。

近日有傳阿里擱置Lazada上市集資的計劃，張勇稱在阿里的各項業務之中，包括菜鳥、餓了麼、Lazada、Trendyol都是獨立的，集團會持續引進更多元化的投資，把這些業務推進市場化，長遠追求為股東及消費者創造價值。

阿里雲52%客戶來自非互聯網行業

季內阿里雲的收入增長達20%，但當中部分被一位頭部客戶基於非產品相關的要求，就其中國以外的業務停止採用阿里的海外雲服務的持續影響。張勇指，有關影響在未來每個季度會慢慢消除，並進入一個新的周期。他補充，目前阿里雲的客戶分布有分散性，單一收入佔比超過2%的客戶非常少，這有利阿里雲的長期發展。

年內互娛與在線教育等互聯網行業的客戶需求放緩，分析員關注到雲業務的收入多元性，張勇則回應指，通過多年來的發展，阿里雲已經擁有高度多元化的客戶組合，當中52%來自非互聯網的客戶，而這個數字實際上在過去幾年持續上升。

張勇認為，目前中國的產業數字化才剛開始，各行各業都推動數字化轉型，不僅是傳統行業，就連創新產業如新能源汽車、健康護理均對算力有一定要求，雲市場並非單純是傳統IT市場的替代，各行業需要新一代的技術支撐轉型。他認為這是巨大的機會，相信是至2025年中國雲計算市場是一個以萬億計的市場。