花樣年及彩生活多名現任及董事遭聯交所批評

內房股花樣年（1777）及旗下物管股彩生活（1778）多名現任及前任董事，遭到聯交所作出紀律行動。
花樣年執行董事﹑主席及行政總裁及彩生活執行董事﹑主席，以及非執行董事及主席潘軍，以及彩生活前執行董事及行政總裁，及前非執行董事唐學斌遭到聯交所批評。
聯交所亦指令潘軍於90日內完成17小時有關監管及法律議題的培訓，當中包括以下內容各3小時﹕董事職責﹑《企業管治守則》及聯交所《上市規則》第2.13條的規定。
聯交所又指出，若日後唐學斌要再獲委任為任何聯交所上市公司，或將於聯交所上市的公司的董事，先決條件是完成培訓。
聯交所亦對花樣年前執行董事及前非執行董事，及彩生活前非執行董事林錦堂，以及彩生活前執行董事周勤偉作批評。同時亦指令若兩人日後要再獲委任為聯交所上市公司，或將於聯交所上市的公司的董事，先決條件是完成17小時有關監管及法律議題的培訓。
內房｜花樣年獲債權人同意延期兌付本金及利息 今早曾拉升兩成花樣年境內債獲持有人同意將到期日 由今年延至2023年據報花樣年再有境內債獲准延期兌付 年內三筆本息逾18億花樣年曾跌逾6% 澄清公司及花樣年投資並沒有被接管穆迪撤銷當代置業和花樣年評級 因沒有足夠資料以維持評級