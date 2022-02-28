花樣年及彩生活多名現任及董事遭聯交所批評

內房股花樣年（1777）及旗下物管股彩生活（1778）多名現任及前任董事，遭到聯交所作出紀律行動。

花樣年執行董事﹑主席及行政總裁及彩生活執行董事﹑主席，以及非執行董事及主席潘軍，以及彩生活前執行董事及行政總裁，及前非執行董事唐學斌遭到聯交所批評。

聯交所亦指令潘軍於90日內完成17小時有關監管及法律議題的培訓，當中包括以下內容各3小時﹕董事職責﹑《企業管治守則》及聯交所《上市規則》第2.13條的規定。

聯交所又指出，若日後唐學斌要再獲委任為任何聯交所上市公司，或將於聯交所上市的公司的董事，先決條件是完成培訓。

聯交所亦對花樣年前執行董事及前非執行董事，及彩生活前非執行董事林錦堂，以及彩生活前執行董事周勤偉作批評。同時亦指令若兩人日後要再獲委任為聯交所上市公司，或將於聯交所上市的公司的董事，先決條件是完成17小時有關監管及法律議題的培訓。