高盛再度力挺黃金：終極貨幣　避險資產之王

2月份，由於全球地緣政治緊張局勢飆升，黃金的表現大大優於美國國債、比特幣和瑞士法郎等「避險資產」同行。在過去幾年裏，幾大類避險資產走勢高度相關，但過去兩個月裏，這種相關度不存在了。



《華爾街見聞》周二（1日）報道，IG策略分析師Yeap Jun Rong表示：「黃金的表現可能會繼續優於其他避險資產，央行購買增加，抗通脹屬性，也是黃金上漲的順風因素。俄烏衝突尚未出現任何緩和跡象，進一步升級可能會增加持續通脹壓力的風險，這將繼續推動金價上漲。」

當前的俄烏衝突是歐洲自二戰以來遭遇的最嚴重的地緣政治危機，隨着大宗商品價格上漲，人們對通脹的擔憂加劇，因此重新定義了何為「安全」。像日圓和瑞士法郎這些在風險時期趨於走強的傳統避險貨幣，也因日本央行和瑞士央行的寬鬆貨幣政策而表現不佳。

高盛認為，黃金等貴金屬價格前景，在短期內更難預測，但中期看漲：一方面，如果限制俄羅斯央行使用其離岸儲備，這將會令俄羅斯使用其龐大的國內黃金儲備繼續對外貿易，黃金作為終極貨幣的獨特作用可能會顯現。

另一方面，由於結算量巨大，願意這樣交易的買方有限，需要以低於市場價的價格交易大量黃金，這會限制其潛在上升空間。不過由於能源價格高企且俄羅斯對外部融資的依賴程度低於2014年，俄羅斯央行拋售黃金儲備可能有限。

黃金可以作為有效的地緣政治風險的對沖工具，但前提是地緣政治事件嚴重到足以影響美國經濟。這可能是因為當世界其他地區出現緊張局勢時，美元本身往往是避風港，而不是黃金。但當美國自身受到影響時，黃金就成了終極避險工具。高盛認為，持續的全球能源危機和高於目標的美國通脹，意味着俄烏局勢對商品流動的任何干擾都可能引發對美國通脹進一步走高和隨後經濟硬着陸的擔憂，這將利好黃金。

高盛的結論是，在能源價格上漲的推動下，俄烏局勢升級給整體經濟帶來了明顯的滯脹風險，讓高盛更有信心金價可以在幾個月內達到2,150美元/盎司的目標價。

在今年1月的報告中，高盛分析師Mikhail Sprogis等人指出，是時候買點黃金等防禦性資產了。當時，高盛將金價預期從2,000美元提升至2,150美元。理由是以美國為主的發達經濟體增速放緩，且高通脹將催生黃金投資需求。同時，新興市場經濟的復甦將催生黃金消費需求。

高盛去年就是黃金好倉，但最終遭市場打臉。高盛當時認為，受弱勢美元和新興市場需求推動，黃金將最高漲至2,000美元/盎司。但由於去年發達經濟體增長好於新興市場，且市場預期通脹只是暫時的，黃金基本面疲軟，最終2021年全年下跌了7%。