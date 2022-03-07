烏克蘭局勢｜《彭博》﹕美委兩國官員會晤　商油市及涉俄羅斯議題

俄烏爆發戰火讓環球地緣政治格局或出現新變化。《彭博》引述消息人士指出，兩名美國官員於委內瑞拉首都加拉加斯，與該國政府官員會面，討論全球石油供應及該國與俄羅斯關係。

報道引述消息指出，美方代表團由國家安全委員會西半球事務高級主任Juan Conzalez，及美國駐委國大使James Story率領。

報道指出美國官員於上周末與委國政府官員會面，反映出對該國的態度有變，同時俄羅斯遭受金融制裁而影響石油供應後，拜登政府正設法爭取其他能源來源。

美國國務卿布林肯於周日（6日）指出，美國及歐洲亦商議正在討論對俄羅斯石油實施徹底禁運場的可能性，以作為對方出兵入侵烏克蘭的懲罰。

《華爾街日報》早前亦報道指出，拜登政府正考慮放鬆對委內瑞拉的石油制裁，以侯更多委內瑞拉石油重返全球市場。

據資料顯料，作為油組五國始創成員國的委內瑞拉，石油探明儲量達3,000億桶，為全球第一。作為油組最大產油國的沙特阿拉伯，儲量為2,665億桶，僅次於委內瑞拉。目前遭到美國制裁的伊朗，擁有1,584億桶石油儲量，而俄羅斯石油儲量為1,095億桶，利比亞及美國分別擁有484及480億桶石油儲量。

不過委內瑞拉受到超級通脹等因素拖累，去年12月時，曾有報道指出該國日均石油產量約90萬桶，而去年俄羅斯日均產油量為1,052萬桶。

油價近期分別先後受到俄烏局勢，以及北非國家利比亞武裝分子關係兩油田而急升，紐約期油每桶最新報124.4美元，升7.54%；布蘭特期油最新報128.88美元，升9.12%。