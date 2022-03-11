中概股退市風險增　俄烏談判無進展　港股考驗兩萬大關｜港股早評

恒指終止四連跌後，隔晚美股下挫，未能延續上日反彈的勢頭，當中中概股在美股市場更重傷，阿里巴巴挫7.9%；業績轉蝕的京東更挫15.8%，創上市來單日最大跌幅。美國證交會（SEC）依照「外國公司問責法案」（HFCAA），判定有五家中概股違反該法，將其列入預定摘牌名單，加劇中概股跌勢。利淡因素困擾下，恒指上日尾市升幅已經收窄，今日料再度受壓，考驗二萬大關的支持力。



德法股市最傷跌幅近3% 受累歐央行會議意外放鷹

隔晚外圍利淡消息纏繞市場，包括歐央行議息會議意外放鷹，將加速結束資產購買計劃，行長拉加德稱短期經濟活動或顯著受抑，但通脹上行風險更嚴重。另外，俄烏新一輪談判未有進展，並沒有達成任何停火協議，歐盟和美國準備對俄羅斯暴行實施新一輪制裁。

雖然大市可謂欠缺好消息，不過美股三大指數跌幅有限，跌幅介乎0.3%-1%，表現較歐洲股市為佳。歐洲股市在歐央行議息會議後，跌幅擴大，德法股市最傷，跌幅近3%，同時歐元則低位反彈。

隔晚外圍利淡消息纏繞市場，包括歐央行議息會議意外放鷹，將加速結束資產購買計劃，行長拉加德稱短期經濟活動或顯著受抑，但通脹上行風險更嚴重。（路透社）

五間中概股遭美納入退市名單 四間本港已掛牌

中概股市場方面，隔晚明顯受壓，投資者憂心在美國SEC的最新行動後，愈來愈多中概股有退市壓力。SEC將五家中概股列入預定摘牌名單，包括百勝中國（Yum China）、百濟神州（BeiGene）、再鼎醫藥（Zai Lab）、盛美半導體（ACM Research）、和黃醫藥（HUTCHMED）。若有關公司認為列入臨時名單的做法有異議，可提交具體證明助證。對此，中證監回應表示，尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

5間中概股當中，除了盛美半導體之外，其餘4間公司都已經在本港上市。從5間中概股在美股股價跌勢，可以發現已經在本港上市的4間公司，股價跌幅相對細，跌幅介乎6%-10%；至於未有在本港上市的盛美半導體，跌幅是5間公司中最大，全日收市挫22%。