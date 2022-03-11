中概股退市風險增　恒生科指最多挫逾8%　分析兩大影響

港股經歷「黑色星期五」，恒指科技指數周五裂口下挫，跌幅最高超過8%。30隻科指成分股近無一倖免，跌幅超過10%的成分股逾7隻，包括新發業績的京東(9618)、萬國數據(9698)、視頻股快手(1024)及B站嗶哩嗶哩(9626)。跌市主因隔晚美國證交會（SEC）按《外國公司問責法》，點名5間中概股納入退市名單。



雖然中美審計爭論事件已經困擾市場超過一年，不過最新美國證交會（SEC）點名5間中概股納入退市名單，仍激起市場恐慌情緒。專家指中概股一旦退市，需要面對估值受壓，以及美資基金或未能再投資股份兩大負面後遺症。



今日港股急跌，特別是中資科技龍頭股重傷，跌市主因是中美兩國在上市公司審計準則的分歧，觸發萬億計市值規模的中概股在美國的退市風險加大。中美博弈下，在美上市的中概股成為一大戰場。現時在美國上市的中概股數目超過200間，由於主營業務在國內，上市地點在美國，所以要接受中國和美國的雙重監管，不過兩國的監管規則卻存在差異，令企業「左右做人難」。

持有KFC的百勝中國指，有機會在2024年初在美國退市。(資料圖片)

百勝中國指有機會在2024年初退市

雖然中國監管機構，表明願意和美方透過磋商，探討在審計方面的合作，不過多月以來成效未見。於昨日(8日) 美國SEC於官網宣布，敲定了臨時名單，有權要求有關公司強制退市，並首次直接點明5間中概股，包括再鼎醫藥(9688)、百勝中國(9987)、百濟神州(6160)、和黃醫藥(0013)及ACM Research。

當中，百勝中國表示，根據法案的現行條款，除非法案獲修訂將公司排除，或美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)，能夠在規定時間內對公司的審計師進行全面核查，否則公司的普通股將於2024年初從紐約證券交易所退市。至於盛美半導體、百濟神州及再鼎醫藥發表公告的意見相近，同時表示會積極配合，冀滿足美國SEC要求。

(一)中概股退市回港 估值見受壓

對於中概股在美股退市的後果，不少分析都認為中資企業可以回香港上市，保持在國際市場集資的能力。事實上，過去一年多已有十多間大型中概股回港上市，近期的亦有中資電動車新勢力蔚來汽車，本周在港股以介紹形式上市。然而，企業回港上市後，股價表現差強人意，估值受壓，亦是企業要面對的一大難題。

艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，雖然中資科技股估值低迷，不過能否抵銷政治風險以及監管風險，對於外資是一大難題。（訪者提供）

陳政深：外資憂美國推投資禁令

艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，在中美兩國金融角力下，多間中概股已經回歸本港上市，不過股價表現欠佳。主要原因是在於外資對於股份的戒心重，擔心未來美國會否推出限制美資基金投資某類型的中概股，令基金有需要提前部署，不可能等待禁令出現時才行動。因此，雖然股份估值低迷，不過能否抵銷政治風險以及監管風險，對於外資是一大難題。因此，即使多間中概股已經在本港上市，仍然難逃股價捱沽。

外電指滴滴出行來港上市遇阻

同時，中概股回港上市之路，亦非一時三刻可以完成，同時亦需按個別企業情況而定。最新外電傳出中國最大網約車平台滴滴出行，來港上市路恐受阻。

據《彭博》引述知情人士指，該公司已停止來港上市的準備工作，原因是未能滿足中國監管當局有關用戶敏感資料的整改要求。

滴滴去年底宣布，計劃從美國退市，並尋求來港上市。而去年集團赴美上市後，遭中國監管機構啟動網絡安全審查，滴滴出行應用程式被勒令下架並停止新用戶註冊，舊用戶的叫車功能則未受影響。

據《彭博》引述知情人士指，滴滴出行已停止來港上市的準備工作，原因是未能滿足中國監管當局有關用戶敏感資料的整改要求。（美聯社）

(二)部分機構投資者不能持有美國以外上市中概股

另一方面，對於多間美國上市中概股股價遭「血洗」，高盛中國首席策略分析師劉勁津以往在報告中，研究了在中概股美國退市的環境下，有多少百分比的美國投資者不能投資港股呢?

該行透過比較ATM (阿里、騰訊、美團)的股東結構，發現絕大部分現時持有騰訊及美團的美國機構投資者，都持有阿里巴巴；相反，現時持有阿里巴巴的部分美國投資者，既不持有騰訊，亦不持有美團。

從這個持股差距，可以合理推論有一定部分的美國投資者，是不能夠持有在美國以外上市的中概股，涉及金額相當於阿里巴巴市值額的5%，亦佔阿里美國機構投資者比例約20%。