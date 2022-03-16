加息前瞻｜跌市仍硬淨　銀行股受惠息差擴闊　專家︰滙豐上望60元

港股近來遭洗倉，單日瀉千點，新經濟股尤其慘烈，資金轉而流向傳統板塊，而銀行股更備受青睞，箇中原因與「息魔」有關。分析師認為，隨著美聯儲正式進入加息周期，一眾銀行利息收入大增，當中滙豐（0005）股價有機會升至60元，而本地銀行恒生（0011）亦不「輸蝕」，可上望152元。



美聯儲將於本港時間周四（17日）公布議息結果，原本明言有機會加半厘的聯儲局主席鮑威爾，早前態度轉鴿，指是次美國加息僅0.25厘較為合適。鮑威爾指出，烏克蘭局勢對美國經濟影響高度不確定，目前傾向加息25點子，但如果美國通脹不回落，聯儲局準備以更大幅度加息。

摩根士丹利表示，基於美國通脹高企，上調美聯儲今年加息次數預測至6次，全年共加150點子，並預期將於3月、5月、6月、7月、9月及12月各加息25點子。中金認為，為控制通脹，美聯儲也可能提前「縮表」，不排除在二季度末開啟「縮表」的可能性。

簡言之，美國加息無疑，關鍵是加息步伐及是否提前「縮表」。目前，美國10年期債息已升上逾2厘樓上，創逾兩年半新高。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈（Iris Pang）表示，銀行股未能完全反映加息因素。（資料圖片）

銀行股未完全反映加息因素

高寶集團證券執行董事李慧芬指出，現時由於俄烏戰爭，影響石油等大宗商品價格，環球通脹升溫，但美國經濟復甦程度未如理想，有機會出現滯漲，令美聯儲陷於兩難，加息太慢會令通脹失控，太快卻影響經濟。因此，第一次加息減少至25點子，但隨著俄烏局勢出現好轉，預計4月份加息力度會更大。

隨著美聯儲進入加息周期，會對本港銀行業造成什麼影響？ING銀行大中華經濟師彭藹嬈（Iris Pang）表示，預計今年美聯儲將加息6至7次，每次25點子，雖然香港金管局加息力度與步伐未必「跟貼」美國，但本地銀行亦受到國際加息的壓力，料會自行上調息口，故息差擴闊，利息收入增加，但基於香港仍受疫情影響，經濟放緩，本地銀行業整體收入未能大幅增加。

彭藹嬈又指，儘管過去數周，銀行股已累積不少升幅，但相信股價只反映了第一、第二季度的加息因素，下半年要視乎美聯儲的加息力度及本港經濟能否復甦。

高寶集團證券執行董事高慧芬指，恒生專注於本港市場，最為「實在」。（資料圖片）

滙豐上望60元

李慧芬同樣認為加息帶動銀行業利息收入，她又指，雖然銀行股早前已率先炒起，但短時間內會再獲追捧，由於英國央行亦採取加息做法，主要市場位於英國及香港的滙豐最能受惠，短期有機會上升至56元，長線而言，該股或上望60元。

目前，截至周二﹙16日﹚，早前由高位回落的滙豐過去七個交易日於48元至49元「徘徊」，不肯再跌，表現逆市「硬淨」，顯示受惠加息預期支持。

銀行淨息差的高低，直接反映銀行存貸生意的表現，即淨息差愈高，反映銀行利息收入愈高。金管局公布，去年香港零售銀行淨息差0.98%，按年跌0.2個百分點。行政總裁祈耀年（Noel Quinn）預期，加息預期升溫下，集團有形股本回報率將於明年超過10％，原先預期提早⼀年，「加息為未來收入帶來增長勢頭。」

資料來源：滙豐業績報告

不過，李慧芬指，但亦要留意俄烏局勢好轉後，環球經濟是否向好，否則滙豐及渣打（2888）等跨國銀行有機會出現壞賬的情況，利息收入亦無法彌補業務虧損。

她又指，恒生專注於本港市場，最為「實在」，有加息因素利好，亦不受地緣政治影響，隨著本港疫情平復，下半年收入會有較大的增長，預計股價可達149元至152元。