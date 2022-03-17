前中證監基金部副主任　獲港交所委任為行政總裁顧問

港交所今天﹙17日﹚宣布任命楊秋梅為集團行政總裁顧問及董事總經理，她曾於2010年至2013年擔任港交所內地業務發展主管和市場發展副主管，此前亦曾擔任中證監基金部副主任。

在這一新職位上，楊秋梅將與港交所的內地業務發展和客戶發展部門合作，協助管理團隊推行各項內地發展戰略，同時負責管理集團的中國內地子公司。她還將負責管理集團行政總裁辦公室的工作，向港交所行政總裁歐冠昇匯報。

歐冠昇表示，他非常高興地歡迎楊秋梅重返香港交易所大家庭。她是經濟學家，並曾擔任證券機構監管者、基金行業領導者，還在香港交易所擔任過內地業務發展主管，擁有深厚而豐富的經驗。「我相信她將在支持集團把握未來發展機遇方面發揮關鍵作用，幫助我們進一步推進連接中國與世界的戰略。」

擁深厚內地證券市場監管經驗

楊秋梅亦曾於2013年至2018年擔任全球基金經理人的行業協會（ICI Global）的亞太區首席執行官。

楊秋梅擁有深厚的中國內地證券市場監管經驗 ，在2010年加入港交所之前，曾擔任中證監基金部副主任。 她在2000年加入中國證監會，曾任該會規劃發展委員會委員及國際部副主任。

她加盟中國證監會之前，曾在巴黎任職經濟合作和發展組織研究員，以及在美國擔任喬治華盛頓大學經濟系客座教授。她擁有北京大學國際經濟學文學學士和理學碩士學位，以及美國伊利諾伊大學香檳分校經濟學哲學博士學位，現為恒生指數顧問委員會成員。