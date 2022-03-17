李澤鉅：賣樓屬日常業務不能說成撤資　正研究一個大型英國項目

長實 （1113）早前宣布已出售英國倫敦甲級辦公室大樓5 Broadgate，又傳出長實、長建（1038）及電能（0006）洽售英國電力資產。長和及長實主席李澤鉅於業績記者會上表示，長江集團是跨國企業，DNA是全球公司，每天都面對不同的投資選擇，涉及不同地域及行業，對他而言，最重要考慮是否優質資產，及如何得到更好回報，不論香港、內地、英國及其他全球任何地方都會考慮，「全世界都係本地市場。」

生意一向「有買有賣」

至於接連出售英國項目，是否反映集團對英國脫歐後的前景沒信心？他稱，生意一向「有買有賣」，目前在英國仍有很多投資，又透露現時正研究一個較大型的英國投資項目。

他重申，投資不會限制於某個地區，集團於全球有約30萬員工，香港佔十多個百分比。被問到內地於新冠疫情下，經濟增長較全球好，為何仍在內地出售物業及「撤資」，他笑言問題「老套」，重申地產是核心業務，起樓賣樓是日常，「賣樓唔叫撤資」，雖然香港及內地都是他的家鄉，多少都有感情，但再次重申投資都要視乎業務計劃而定，優先考慮項目投資回報及資產質素。

李澤鉅指出，目前出售英國發射塔資產獲批准，會將部份資金用作股份回購。（資料圖片）

英國發射塔資產出售後 部份資金用作回購

另外， 去年四月英國開始放寬防疫限制，旗下酒吧GREENE KING業務逐步恢復正常，亦趁市道低潮時，購入40多間有潛力的酒吧。

他表示，長和（0001）去年合共回購股份50多次，涉及超過10億元，目前出售英國發射塔資產獲批准，會將部份資金用作股份回購。有指英國Vodafone考慮收購3英國，李澤鉅稱不回應市場傳聞，聯席董事總經理霍建寧就指，電訊業務既定策略是「合併」，笑言若果對方有意合併可以「賺多啲。」