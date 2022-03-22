廣州城投據報介入恒大債務重組：恒大信託將退地　向投資者保本金

中國恒大（3333）將於今日（22日）晚上9時召開投資者會議之際，有消息稱，恒大擬引入廣州城投重組債務。

《路透》日報道，知情人士透露，中信信託發行的恒大信託計劃擬通過「項目退地」的方式，引入國資背景的廣州城投集團作為保證人，以保全信託計劃全額本金支付。「引入廣州城投做保證人，本金在兩年內支付，無利息，這只是初步方案，還未徵得所有投資者同意」。

報道提到，這一風險化解方案由地方政府牽頭協調，意在通過市場化方式化解債務。「項目退地」是指該「恒大信託計劃」將在獲得廣州城投集團保證擔保的前提下退出項目土地抵押，恒大啟動退地，政府將項目土地重新掛牌。土地退庫款發放至廣州城投集團監管賬户。

有分析人士稱，相較於資產轉讓或處置（土地出讓）等方式，項目退地更有利於快速化解當下債務風險。

另一位了解情況的消息人士稱，先嘗試一下當地政府聯合債權人的模式效果怎麼樣。「退地」後重新掛牌等操作的具體細節上後面還要待審核。雖然有國資背書，這次先看看執行的可行性和反饋。

據悉，中信信託這一信託全名為「嘉和125號恒大廣東股權收益權集合資金信託計劃」，本金餘額為32.5億元人民幣，隨着恒大債務危機的爆發，該計劃於去年9月開始出現逾期。

恒大今晚舉行投資者會議

公開資料顯示，廣州城投集團被評級公司聯合資信賦予AAA高信用評級，為廣州市城市基礎設施建設和資產運營主要實體，後者的股東為廣州市政府國資委和廣東省財政廳，二者持股比例分別為90%和10%。

另據《澎湃新聞》報道，恒大將召開投資者會議，集團主席許家印缺席。

恒大集團連同其財務顧問，包括中國國際金融公司、中銀國際亞洲有限公司、好利漢有限公司及金鐘港資本有限公司，將在21時召開投資者電話會。恒大集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林及風險管理委員會委員陳勇將參與會議，集團主席許家印則缺席。