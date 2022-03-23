騰訊業績｜第四季經調整盈利大跌25%　遜預期　ADR瀉逾7%

騰訊控股（0700）公布去年第四季未經審核業績，非國際財務報告準則（Non-IFRS）權益持有人應佔溢利248億元（人民幣．下同），按年大跌25%，按季跌22%，遜市場預期。末期股息每股1.6元，與去年持平。

騰訊公布業績後，其ADR表現疲弱，最新報46.95美元，跌7.2%。

季內，收入按年增長8%，至1,441.88億元。其中，增值服務收入錄得719.13億元，按年增長7.3%。集團稱，本土市場遊戲收入增長6%至1,288億元，乃受《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲推動，部分被《DnF》及《和平精英》的收入減少所抵銷。

國際市場遊戲收入增長31%至455億元，此乃由於《PUBG Mobile》、《Valorant》、《荒野亂鬥》及《部落衝突》等遊戲表現強勁。

網絡廣告收入錄得215.18億元，按年跌12.7%。騰訊稱，網絡廣告收入的同比下降，反映了教育、遊戲及互聯網服務等行業的廣告需求疲軟，部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵銷。

另外，第四季錄得其他收益淨額862億元，主要是非國際財務報告準則調整項目，如視同處置及處置若干投資公司而產生的收益淨額，包括由於董事會代表辭任，京東集團不再作為一間聯營公司而產生的視同處置收益780億元。

全年計，騰訊Non-IFRS淨利潤為1,237.88億元，按年微增1%。

早前據《彭博》綜合預測，受累於內地遊戲及廣告收入增長放慢，騰訊第四季收入預計增長約10%；經調整純利預期介乎245億至339億元﹙人民幣﹚，中位數為285.5億元，按年大跌14%，恐較第三季的2%跌幅擴大，並實現連續兩季度均錄盈利倒退。