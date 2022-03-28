比特幣價格重回47000美元　觸及3個月高位

加密貨幣市場持續回暖。據《界面新聞》報道，伴隨着加密貨幣市場周末的持續升温，比特幣價格在周日飆升並突破了近期的價格阻力。

截至發稿前，根據CoinMarketCap的數據，比特幣24小時內上漲超過5%至47,020美元，以太坊上漲5%至3,292美元。據統計，比特幣在過去一周上漲了14%，以太坊上漲了15%。

隨着比特幣收復45,000美元關口，其價格也觸及了近3個月以來的高位。最近一次比特幣報價達到47,000美元的日期是2022年1月1日。

由於比特幣價格拉昇，其2022年的市場表現也水漲船高。Wind數據顯示，目前全球大類資產表現中，比特幣年初至今的表現為負1.91%，優於標普500指數與「FAAMNG」這六隻美股科技龍頭，目前排名全球第13，緊隨人民幣之後，但收益率還是負數。

作為對比，一個月前在全球大類資產表現中，比特幣以回撤21.98%的幅度排名倒數第一。

進入2022年，比特幣走勢不斷下滑，從近5萬美元一直跌倒3萬美元附近，呈現出與每股指數標普500的高度關聯性。

但在俄烏衝突後，比特幣逐漸走出頹勢，開始緩慢收復失地。

OKLink數據顯示，比特幣的市值在近期已經重新回到了8,000億美元規模，並接近9,000億美元，以太坊接近4,000億美元市值，而加密貨幣總體市值約2.2萬億美元。

近期加密貨幣的回暖或與地緣政治有關。

3月25日，在一場視頻新聞發布會上，俄羅斯國家杜馬能源委員會主席表示，「當涉及到我們的『友好』國家，我們一直在向他們建議將支付方式轉換為本國貨幣，比如盧布和人民幣。」

俄羅斯國會能源委員會主席Pavel Zavalny同時補充道：「在土耳其，它可以是里拉和盧布，可以有多種貨幣，這是一種標準做法。如果他們想要比特幣，我們將交易比特幣。」

這意味着俄羅斯的能源貿易結算中將不排斥使用比特幣，也包括更傳統的黃金。

這位能源主席還加倍強調了俄羅斯總統普京3月23日的承諾，即要求不友好國家用俄羅斯盧布支付天然氣費用。普京的聲明導致歐洲天然氣價格飆升，人們擔心此舉可能加劇本已承壓的能源市場。

比特幣此前被稱為「數字黃金」，但其不斷波動的價格與現貨黃金的走勢並不相符，但如果能夠進入國際貿易領域，意味着在特定領域比特幣將擁有限定的支付功能。