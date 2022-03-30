融創服務去年多賺114%至12.8億元人民幣　派末期息12.4分

融創服務（1516）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔利潤為12.76億元（人民幣‧下同），按年堵加113.9%，派末期息12.4分。

公司指出年內收入為79.04億元，按年增加70.9%，毛利增長95.3%至24.91億元。

公司指出截至去年底，在管建築面積為2.15億平方米，合約建築面積為3.58億平方米，又指出年內新增合約建築面積中，通過市場拓展獲取的建築面積約3,612萬平方米，按年增長210.8%。

截至去年底，公司持有現金及現金等價物約53.04億元。

公司指出，堅定看好物業管理行業的長期發展空間， 在地產後周期和存量時代的背景下，物管企業市場化發展的重要性愈發顯現。未來不再是單一拼規模、拼速度的時代，而是從更長期的角度，對物管企業綜合服務力、市場化能力的檢驗。2022年，行業分化將進一步加速， 有長期戰略定力的優質物管企業， 將逐漸建立起專業服務能力的壁壘，在市場化競爭中開始走出差異化、特色化的道路。得益於對戰略的篤定， 始終堅持以綜合服務能力為核心， 將助力本集團在激烈的競爭中保持更長期更高質量的發展。

公司指出於2022年將加速能力的釋放，儘快將綜合服務能力優勢轉變為市場化競爭中的業務優勢， 支持拓展規模的持續提升及社區生活服務業務的快速複製落地，成為物管行業中最具有長期價值的綜合服務商。