《WSJ》：中國「共同富裕」漸退卻　政策重心移向支持經濟

近年中國一度大力推動「共同富裕」，不過中國政府將政策重心轉向支持經濟，有報道指，這一行動已有所退卻。

《華爾街日報》報道，「共同富裕」這項旨在減少中國不平等現象的標誌性經濟政策，在去年令企業感到恐慌，中國政府顯然退卻，表明習近平執政近十年來，重塑中國經濟和減少不平等現象存在巨大困難。

報道提到，在去年的大部分時間裡，習近平大力宣揚一項被稱為「共同富裕」的標誌性計劃。在人們擔心精英階層從中國的經濟繁榮中獲益過多之際，該計劃旨在重新分配更多的中國財富，並為許多政策行動提供支持，包括對被視為利用自身市場力量提高利潤的科技公司進行整頓。

不過，儘管針對科技公司的部分整頓行動仍在繼續，但隨著中國將政策重心轉向支撐正在放緩的經濟，該項計劃的其他部分卻是有頭無尾。

報道指出，最新北京已經收回一些措施，包括上個月擱置擴大新房產稅的計劃，因擔心推低房產價值，該稅種的試行計劃目前只適用於上海和重慶。

隨著增長放緩超過預期，副總理劉鶴在3月承諾，進一步的監管將更加「透明和可預測」。不過，報道引述經濟學家指，若然增長強勁反彈，中國可能在今年秋天的黨代表大會後恢復「共同富裕」。

事實上，在去年，從國家媒體、學校以及國家主席與其他人的講話中，「共同富裕」這一字眼似乎無處不在。去年秋季共產黨會議期間通過的一項歷史性決議中，這一措辭出現了八次。而中國總理李克強今年3月份發表的長達17000字的政府經濟工作報告中，「共同富裕」僅出現一次。