移民注意｜加拿大政府計劃在未來兩年禁止外國買家購房

加拿大過去兩年樓價升了50％，逼使政府出招！綜合媒體報道，加拿大政府計劃出台為期2年的限制措施，禁止外國買家在加拿大購買非休閒類、住宅類房產。

4月7日，加聯邦政府向國會眾議院提交的新一年度預算案中，提出一系列紓解住房問題的措施。加政府認為，外國資金多年來持續進入加拿大住宅市場，加劇了民眾對温哥華、多倫多等城市居住成本的擔憂，也加劇了對加拿大人在各地住房市場中被排擠出去的擔憂。

限購房產的對象將包括外國商業機構、不具有加拿大公民或永久居民身份的人士。加官方還計劃打擊炒房行為，對於任何出售持有不足1年的房產的賣家，擬將其利潤按照商業收入進行全額徵稅。

加政府同時計劃通過減免稅的措施對首次購房者提供激勵。預算案還擬建立住房加速基金，從本財年起，在5年內提供40億加元推動住房建設，以期實現新建10萬套新住宅單位的目標；擬在未來2年提供15億加元以促進解決至少6,000套經濟適用房的建設。另外，官方還將提供資金，支持租房市場的發展。

加拿大副總理兼財長弗裏蘭在眾議院表示，加政府將確保房屋被用作加拿大人的家庭住所，而非一種投機金融資產。為民眾提供更加可負擔的住房，是加總理杜魯多所率的聯邦自由黨早前的競選承諾之一。

自由黨也作出過在全國範圍徵收「外國買家稅」以平抑房價的承諾。雖然執政的自由黨在本屆眾議院席位數未過半，屬少數政府，但該黨3月下旬與反對黨之一的新民主黨達成協議，獲後者在信任和預算問題上的支持。政府預算案預計能夠在總體無大礙的情況下獲通過。

加拿大人口第一大省安大略省省政府3月底在幾無徵兆的情況下宣佈將俗稱房地產「外國買家稅」的非居民投機稅稅率由15%提高至20%，並將該稅覆蓋面由多倫多及周邊地區擴大至全省範圍。該省自2017年開始實施「外國買家稅」。此外，温哥華所在的不列顛哥倫比亞省也已在多個人口密集地區實施20%的房地產「外國買家稅」。

新冠疫情出現後，加央行大幅降息至超低水平，加各地房價持續上漲，迄今總體漲幅已逾50%。安大略省整體房價則在過去10年間增長了兩倍，遠超收入增長水平。