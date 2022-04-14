內房｜人行︰3月以來逾百城市的銀行　自主下調房貸利率

4月14日，中國人民銀行公布的最新數據顯示，目前全國已有一百多個城市的銀行自主下調了房貸利率。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾在14日舉行的2022年一季度金融統計數據新聞發布會上透露，近期，房貸利率下調主要是發生在銀行層面。3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有一百多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。

此外，部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調控要求，根據城市實際情況，在全國政策範圍內，下調了本城市首期比例下限和利率下限，這是城市政府、銀行根據市場形勢和自身經營策略，做出的差別化、市場化調整，適應了房地產市場區域差異的特徵。

鄒瀾還提到，新冠肺炎疫情發生以來，部分居民收入受到短期影響，存在推遲償還月供、重新安排還款計劃的需求，銀行從貸後風險管理的角度出發，對於此類特殊情形，也需要有針對性的安排。因此，2020年1月，中國人民銀行等五部門聯合印發通知，其中明確對於受疫情影響的四類人群，金融機構要靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限，對因疫情影響未能及時還款的可不作逾期記錄報送。