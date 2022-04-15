內房｜中國統計局︰3月商品住宅銷售價格按月下降城市減少

據中國國家統計局網站4月15日消息，2022年3月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格按月下降城市個數減少，按年下降城市個數增加；各線城市商品住宅銷售價格按月趨穩，按年下降或漲幅回落。

一線城市商品住宅銷售價格按月漲幅回落，二三線城市按月持平或降幅收窄

3月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有38個和45個，比上月分別減少2個和12個。

3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點，其中北京、上海和深圳分別上漲0.4%、0.3%和0.8%，廣州下降0.1%；一線城市二手住宅按月上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中北京、上海和廣州分別上漲1.2%、0.4%和0.3%，深圳下降0.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月持平，與上月相同；二手住宅按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.3%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。

一二線城市商品住宅銷售價格按年漲幅回落或轉降，三線城市按年降幅擴大

3月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有29個和47個，比上月分別增加5個和8個。

3月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.3%和2.8%，漲幅比上月分別回落0.1和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.6%，漲幅比上月回落0.5個百分點；二手住宅按年由上月上漲0.3%轉為下降0.2%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降0.6%和1.9%，降幅比上月分別擴大0.5和0.6個百分點。