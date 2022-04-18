港股假期休市　A股三大指數低開　降準力度不似預期

4月18日，A股開盤，滬指報3185.94點，跌0.79%；深成指報11557.52點，跌0.78%；創指報2435.85點，跌1%。

截至4月15日，上交所融資餘額報8,183.89億元人民幣，較前一交易日減少38.2億元；深交所融資餘額報7,230.18億元，較前一交易日減少49.88億元；兩市合計15,414.07億元，較前一交易日減少88.08億元。

盤面上，煤炭概念大幅低開，新集能源、安源煤業逼近跌停，鄭州煤電、大有能源、山西焦煤、陝西黑貓等跌超5%。消息面上，發改委研究明確煤炭領域哄抬價格違法行為認定標準。

個股方面，以嶺藥業一字跌停，封單超10萬手，連續兩日跌停。

消息面：

中國央行今日進行100億元7天期逆回購操作，中標利率為2.10%，與此前持平。因今日有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

中國央行決定於2022年4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，再額外多降0.25個百分點。此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約5,300億元。

中國財政部部長劉昆4月16日在《求是》雜誌撰文指出，今年實施好積極的財政政策，要堅持穩字當頭、穩中求進，財政政策發力適當靠前，用好政策工具箱、打足提前量，早出台政策，早下撥資金，早落地見效，着力穩定宏觀經濟大盤。